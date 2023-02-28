Чтобы не сглазить, – Алексей Суханов впервые рассказал об отношениях с любимой

Украинский ведущий Алексей Суханов чуть ли не впервые заговорил о личной жизни. Он рассказал об избраннице и признался, как на отношения повлияла война.

После начала полномасштабного вторжения Алексей Суханов отрекся от страны, где родился и работал. Он потерял связь со многими родными, близкими и друзьями. В то же время, нашел поддержку во второй половинке.

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Алексей Суханов признался об отношениях

49-летний ведущий признался, что не любит говорить о личной жизни, потому что не хочет появляться в информационном пространстве только за счет отношений и романов. Но впервые признался, что время находится в отношениях.

Чтобы не сглазить, а то в 50 лет остаться одинокой д*пой не совсем хочется. Все хорошо,

– заверил Алексей Суханов.

Однако в паре не все безупречно: в паре бывают и ссоры. "Учусь разговаривать, учусь обходить конфликты. Я тоже крайне эмоциональный человек и от себя требую во многих моментах все же более сдержанной позиции, пытаюсь овладеть собой в определенный момент, когда хочется взорваться".

Пока Алексей не хочет раскрывать личность своей любимой.

Я мог бы рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не желает, разве я могу нарушать это правило?

– подчеркнул Суханов.



Алексей Суханов / Фото из инстаграма ведущего

, было известно только об одном браке Алексея Суханова – с русской Ольгой. Они познакомились в начале карьеры ведущего, были вместе около 13 лет, но развелись в 2016 году.

Телеведущий Алексей Суханов отрекся от России, но не осуждает родных. Однако со слезами на глазах вспоминает разговор с мамой, состоявшейся 24 февраля 2022 года. Тогда она предложила звездному сыну вернуться домой, а Алексей ответил, что с 2014 его дом только в Украине.