Алексей Суханов ответил, не пожалел ли об украинском гражданстве, которое получил в январе

Ведущий Алексей Суханов получил украинское гражданство в начале этого года. Он признался, что получал его не для того, чтобы потом жалеть или вообще бежать из страны из-за войны.

Ведущий Алексей Суханов выехал из России еще в 2014 году и встал на сторону Украины. Он признался, не пожалел ли о том, что получил украинское гражданство прямо накануне полномасштабного вторжения.

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Алексей Суханов об украинском гражданстве

Телеведущий рассказал, что когда ему позвонили и спросили, почему он не уехал из Украины, несмотря на такую возможность – он положил трубку.

В 2014 году я принял сторону Украины не для того, чтобы сожалеть. Паспорт, который я наконец-то получил в январе – для меня крайне важный документ, как и само гражданство. У меня никакого мнения не было о том, чтобы уехать,

– признался Алексей Суханов.

Шоумен добавил, что не может изменить Украине и подорвать доверие к себе. Паспорт для него крайне важен.

"Я остался здесь и должен быть здесь, потому что мне Украина доверила быть своим гражданином. Как я могу ее подставить?! Тогда я буду конченой тварью. Как я могу так сделать?! Я в Украине и буду здесь оставаться, потому что я очень хочу, чтобы она окончательно стала европейской, чтобы победила всю эту рашистскую гадость... Это для меня самое главное сейчас, и мне это действительно болит. Скажите мне, каким человеком нужно быть, если тебе люди доверяют, а ты в самые сложные времена убегаешь? Бл**ство какое-то!" – эмоционально выразился Суханов.

У Суханова до сих пор российский паспорт