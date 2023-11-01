На фоне сине-желтого флага: российский актер Панин сделал фото с новым паспортом
Источник:Алексей Панин
Российский актер Алексей Панин показал фото на фоне украинского флага. В руках у него был американский паспорт.
Алексей Панин похвастался в сети новым фото, где содержит американский паспорт. Актер-россиянин якобы "получил" гражданство Америки.
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Алексей Панин показал фото с новым паспортом
"Три года, пока жил в Испании, работал на Госдепартамент США. Американский паспорт в кармане", – с иронией написал актер.
Фотографию с паспортом Алексей Панин сделал на фоне украинского сине-желтого флага.
Алексей Панин / Фото с инстаграма актера
Многие подписчики поздравили россиянина со "свободой" и новым гражданством. В то же время многие подозревают, что это сообщение – провокация для сторонников войны.
- "Взял в руки чужой паспорт и сразу интрига. Чтобы получить гражданство, нужно 5 лет прожить в США и сдать экзамен";
- "Поздравление. Молодец, еще и фото на украинском флаге".
Что известно о позиции Панина
- Российский актер Алексей Панин в 2014 году активно поддерживал оккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, выражал желание присоединить к России Одессу.
- Спустя 5 лет Панин изменил свое мнение и заявил, что война "никому не нужна".
- С начала полномасштабного вторжения актер осудил Россию и поддержал Украину. Он оправдался за предыдущие заявления и позицию: "Мне стыдно, что я в какой-то момент верил Соловьеву. Мне стыдно за это и я давно извинился. С первого дня войны я четко обозначил свою позицию".
- В мае этого года Алексей Панин был объявлен в федеральный розыск в России из-за антивоенной позиции.