На фоне сине-желтого флага: российский актер Панин сделал фото с новым паспортом

Российский актер Алексей Панин показал фото на фоне украинского флага. В руках у него был американский паспорт.

Алексей Панин похвастался в сети новым фото, где содержит американский паспорт. Актер-россиянин якобы "получил" гражданство Америки.

К слову Почему у артистов-предателей до сих пор есть почетные звания "народных": законопроект еще не приняли

Алексей Панин показал фото с новым паспортом

"Три года, пока жил в Испании, работал на Госдепартамент США. Американский паспорт в кармане", – с иронией написал актер.

Фотографию с паспортом Алексей Панин сделал на фоне украинского сине-желтого флага.



Алексей Панин / Фото с инстаграма актера

Многие подписчики поздравили россиянина со "свободой" и новым гражданством. В то же время многие подозревают, что это сообщение – провокация для сторонников войны.

"Взял в руки чужой паспорт и сразу интрига. Чтобы получить гражданство, нужно 5 лет прожить в США и сдать экзамен";

"Поздравление. Молодец, еще и фото на украинском флаге".

Что известно о позиции Панина