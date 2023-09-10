Во второй раз в одну реку, – известный украинский актер Алексей Суровцев женился на бывшей жене

Сегодня, 10 сентября, свадьбу празднуют Алексей Суровцев и его избранница Ксения. Это уже второй их брак.

Три года назад они развелись, однако поняли, что не могут жить друг без друга. Так что в июне Алексей сделал предложение бывшей жене, а теперь они отмечают романтический праздник.

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Как молодожены выглядели на свадьбе

Мужчина выбрал черный пиджак, джинсы в тон и белую рубашку. Из аксессуаров он добавил черные очки. Учитывая, что у Алексея довольно длинные волосы, то их он собрал в хвост.



Алексей Суровцев празднует свадьбу / Скриншот из инстаграм-сторис

Невеста надела белое платье со спущенными плечами. Она сделала элегантную гульку и выпустила передние пряди. Дополнением образа стал изящный макияж в нюдових оттенках со стрелками. Из аксессуаров Ксения выбрала серьги, бусы и украшение для волос.



Ксения Суровцева празднует свадьбу / Скриншот из инстаграм-сторис

Алексей и Ксения сделали красивую выездную церемонию. Они пригласили туда близких друзей и коллег, в частности среди гостей была украинская актриса Елена Светлицкая с мужем.

За три дня до свадьбы Алексей написал: "Да, мы женимся во второй раз! Такое возможно, и нам все равно, кто и что об этом думает, кто что говорит про "во второй раз в одну реку" и так далее. Наша жизнь – наши правила! Самое главное, что мы поняли, что хотим доехать до конечной остановки вместе. И ехать мы будем самым длинным и красивым маршрутом".

Что известно об отношениях Алексея Суровцева с Ксенией