Александра Зарицкая призналась на сколько килограммов похудела за год: впечатляющая цифра

Благодаря "Танцам со звездами" солистка группы KAZKA Александра Зарицкая раскрылась как девушка и стала куда стройнее. За последний год она похудела на 30 килограммов, и это не конец!

Согласившись на участие в "Танцах со звездами" лидер группы KAZKA бросила вызов себе и своим комплексам. Собственным примером она хотела вдохновить людей выходить за рамки. Александра Зарицкая принимала свою нестандартность и пышные формы, однако, как ни крути, на проекте похудела на 20 килограммов. За два месяца "ушло" еще 10.

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Александра Зарицкая похудела на 30 килограммов

Худеть певица начала еще летом, после того, как стала участницей пятого сезона "Танцев со звездами". На этот шаг она пошла для того, чтобы партнеру Юрию Мешкову "было легче ее поднимать". Саша и плавала, и бегала, и танцевала, но не ограничивала себя в еде. После консультации диетолога звезда отказалась от сахара, мучного и жареного.

Вылетев из проекта, лидер группы KAZKA не забросила спорт и правильное питание. Отдохнув в Грузии, она вернулась на паркет. Сейчас артистка танцует трижды в неделю.

Это физические нагрузки. Сейчас снова начинаю заниматься танцами, по три-четыре часа трижды в неделю. Ненавижу цифры, но уже за год минус 30,

– призналась Александра Зарицкая.

Александра Зарицкая в танцевальном зале / Фото из инстаграма лидера группы KAZKA

Похоже, на такие перемены певица решилась ради карьеры, а не ради отношений с Юрием Мешковым, с которым еще в декабре гуляла по романтическим местам Киева. По ее словам, сейчас они оба сконцентрированы на работе.

"Карьера мне доставляет настоящее удовольствие, и сейчас стараюсь совмещать личное с работой. Сейчас непонятно, что происходит. Мы занимаемся карьерой. Сердце артиста всегда немного свободно и всегда немного занято", – заинтриговала Зарицкая.