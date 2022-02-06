Александра Зарицкая похвасталась образом в пиджаке Gasanova с камнями Swarovski: блестящие фото

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая стала гостьей Ukrainian Fashion Week. На показ она пришла в блестящем пиджаке бренда Gasanova, который даже не поступил в продажу. Он полностью расшит камнями Swarovski.

Последние несколько дней Мастерской арсенал собирает самых успешных представителей шоу-бизнеса и модной индустрии. Александра Зарицкая из KAZKA пришла на показ поддержать подругу Эльвиру Гасанову. На Ukrainian Fashion Week она засветилась в ее новом пиджаке из Crystal Collection.

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"Бесконечно радуюсь и горжусь тобой, подруга. Был невероятный показ", – писала певица в сети.

Образ Александры Зарицкой в пиджаке Gasanova с камнями Swarovski

На показе бренда Gasanova солистка KAZKA красовалась в черном шелковом платье в бельевом стиле с откровенным декольте. Оно выгодно скрывало пышные формы, которые Зарицкая не потеряла после невероятного похудения. Под платье звезда подобрала эпатажную обувь – лакированные сапоги на платформе и затейливых каблуках.

Однако главным элементом ее look стал блестящий пиджак от Gasanova, который пока не поступил в продажу. Он расшит камнями бренда Swarovski, который во всем мире ассоциируется с роскошью и богатством. Черными кристаллами Эльвира Гасанова изобразила название своего дома моды. Интересно, что жакет переливается разными цветами – то зеленым, то фиолетовым, то серебряным.

На мне произведение искусства, которое живет своей жизнью и меняет цвет в зависимости от настроения обладательницы,

– пошутила Александра Зарицкая.

Александра Зарицкая в пиджаке Gasanova с камнями Swarovski / Фото OREST

Александра Зарицкая в пиджаке Gasanova с камнями Swarovski / Фото OREST

Александра Зарицкая в пиджаке Gasanova с камнями Swarovski / Фото Ukrainian Fashion Week Примечательно, что цена пиджака Gasanova с камнями Swarovski пока неизвестна. Стоимость ее платья из , что цена пиджака Gasanova с камнями Swarovski пока неизвестна. Стоимость ее платья из Crystal Collection составляет 65 тысяч гривен, поэтому можно предположить, что новое изделие стоит еще дороже.

"Такого количества Swarovski в одном изделии вы не видели. Будет очень дорого, безумно красиво и потрясающе блестяще", – писала Эльвира Гасанова в своем инстаграме.

Пиджак Gasanova с камнями Swarovski