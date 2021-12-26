Александра Зарицкая и Юрий Мешков прогулялись по романтическим местам Киева: чувственные фото

Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая и ее партнер из "Танцев" Юрий Мешков снялись в романтической фотосессии, где гуляли по Киеву. Также пара прокомментировала слухи о романе.

Долгое время в сети ходят слухи о горячем романе между солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой и ее партнером на "Танцах со звездами" Юрием Мешковым. На днях пара снялась в романтической фотосессии, чем подлила масла в огонь.

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Фотосессия Зарицкой и Мешкова

Артисты устроили зимнюю прогулку по романтическим локациям Киева. Они сходили в кинотеатр и кофейню, а также просто ходили по улочкам города.

Александра Зарицкая выбрала стильные образы для съемки: длинное пальто, которое надела на джемпер и брюки, а также юбку, бордовый топ и трендовый жакет.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков на прогулке / Фото JetSetter

Что говорят об их "романе"

Пара лаконично прокомментировала слухи об их отношениях. Александра ответила, что этот вопрос – "не ко времени", а Юрий, что хочет оставить личное личным. Зарицкая добавила, что обо всем расскажет тогда, когда отношения станут серьезными.

Моя позиция: рассказывать о любимом человеке тогда, когда все будет серьезно,

– поделилась она.