Александра Зарицкая и Юрий Мешков показали чувства в новом клипе KAZKA: драматическое видео

Украинская группа KAZKA представила новый клип на песню "Автовідповідач". В нем солистка Александра Зарицкая и ее партнер на Танцах со звездами Юрий Мешков сыграли роли влюбленных.

Успешная украинская группа KAZKA продолжает радовать болельщиков увлекательными премьерами. На этот раз коллектив выпустил клип на песню "Автовідповідач".

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Новый клип от группы KAZKA

Песня "Автовідповідач" вошла в новый альбом KAZKA SVIT, Vol. 1. Режиссером клипа на трек выступил Антон Штука, а оператором – Илья Михайлусь.

Видеоработа выполнена в стиле роуд-муви. В клипе есть и ретро автомобиль, и странные попутчики, и дорожные пейзажи, и неожиданные сюжетные повороты, и даже мистика. Группа KAZKA рассказывает историю о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается.

KAZKA / Фото пресс-службы

Сыграть возлюбленных Александре Зарицкой помог партнер по проекту "Танцы со звездами" Юрий Мешков. Во время съемок ему пришлось пройти немало сложностей: лежать в багажнике и быть обмотанным телефонными проводами.

Наш короткометражный роуд-муви – это своеобразное признание. Признание в том, что каждый человек делает шаг назад и пускает прошлое в свою жизнь. Мы принимаем решение, даем себе обещания, но оставшись наедине, позволяем себе слабость и даем волю эмоциям,

– прокомментировала Зарицкая.

KAZKA – "Автовідповідач": смотрите видео онлайн

Добавим, на проекте "Танцы со звездами" Юрий Мешков действительно признавался в чувствах к партнерше и намекал, что влюблен в нее. "Она мне нравится как девушка. Она очень красивая, чувственная, с ней чувствуешь себя мужчиной. Саша – это мое сокровище", – заявлял танцовщик.

Тем временем группа KAZKA продолжает работать над метавселенной KAZKA SVIT, где музыка находится рядом с другими креативными проектами. Недавно коллектив стал одним из первых в мире, анонсировав выход собственной валюты – KAZKA COIN.