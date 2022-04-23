Александра Зарицкая из KAZKA рассказала, что россияне ворвались и разграбили ее дом под Гостомелем

Лишь несколько лет назад Александра Зарицкая из группы KAZKA построила дом под Киевом и перевезла туда маму и сестру из Харькова. Как выяснилось, в ее дом ворвались российские вояки и ограбили, вынесли даже микрофон.

Первые пять дней войны Александра Зарицкая жила в своем доме в нескольких километрах от Гостомеля. Она была убеждена, что там будет в безопасности, поэтому никуда не ехала, но когда в Макаров вошли россияне, собралась за 15 минут и сбежала на Запад.

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"Папа сказал, что нам надо ехать. Нас охватила паника, мы минут за 15 собрали вещи, троих моих собак и уехали", – вспомнила певица. С ней были мама, сестра и парень.

Следующие несколько недель Александра жила в селе Берегово на Закарпатье, а оттуда отправилась в США, где дает интервью, встречается с волонтерами и выступает с концертами.

Александра Зарицкая о доме, который разграбили россияне

Уже за границей солистка группы KAZKA узнала, что в ее доме были оккупанты. Они вынесли все – технику, ценные вещи, колонку, весившую 30 килограммов, и даже микрофон, который потеряли его по дороге. Поэтому ребята из ВСУ вернули его на место. Артистка призналась, что у нее такое чувство, будто россияне "залезли в душу".

Мне не жаль вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Чувства, что туда ворвались, в тот дом, в твою крепость, и унизили,

– поделилась звезда.

"Сбылась моя мечта – я переехала в новый дом. Долго собирала на него, мне помогла моя семья... Он расположен в живописном месте, фактически в лесу", – рассказывала Александра Зарицкая в прошлом году.

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