Лидер группы KAZKA приехала в освободившееся село на Черниговщине: "Разрушены дома и жизнь"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая посетила село на Черниговщине, пережившее временную оккупацию. Она поддержала местных и поделилась впечатлениями.

Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая вместе с волонтерами с добровольческого батальйона "Добробат" приехала на Черниговщину в село Ягодное. Оно было временно оккупировано русскими войсками.

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KAZKA в Черниговской области

Александра Зарицкая рассказала, что жители Ягодного пережили почти месяц оккупации. Там 300 человек с детьми жили в подвале.

Здесь разрушены многие дома и много жизней. Жители села пережили ужасные дни оккупации, около месяца 300 человек с детьми находились в подвале без солнца и свежего воздуха. Своими глазами видела надписи на стенах: фамилию, год рождения, дату смерти. Видела детские рисунки на сером бетоне,

– рассказала певица.

Лидер группы KAZKA рассказала, что история каждого человека является жуткой и болезненной, но доказывает силу украинцев.

"Волонтеры батальона "Добробат" помогают жителям быстро восстановить дома, поврежденные во время оккупации. Работают ежедневно, чтобы люди смогли как можно скорее вернуться в свои дома. Горжусь украинцами! Была рада поддержать волонтеров и жителей села своими песнями и объятиями. Когда мы все вместе пели, чувствовали единство и силу, а это сейчас самое главное для нашей победы!" – добавила Зарицкая.

Александра Зарицкая посетила Черниговщину / Фото из инстаграма группы KAZKA

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