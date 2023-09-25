Что интересно, четырнадцатую годовщину свадьбы еще называют агатовой. В честь этого праздника супругам принято дарить драгоценности, произведенные из полудрагоценных камней.

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Александр Усик празднует 14-ю годовщину свадьбы с женой

В инстаграмм-сторис Екатерины можно увидеть разные фото с мужем. В частности, есть фотографии, где боксер и его дружное мыло обнимаются, целуются и смешно позируют.

14 лет вместе,

– написала под фото Катя.

Екатерина Усик показала архивные фото с мужем

История любви Александра и Екатерины: коротко

Александр Усик рассказывал, что сильные чувства к Кате у него появились в 15 лет. Несмотря на разницу в полутора года, молодой спортсмен был уверен, что девушка станет его женой. В школе юноша даже посвящал ей стихи.

Хотя Александр и Екатерина сначала только дружили, они всегда занимали особое место в жизни друг для друга. В конце концов 25 сентября 2009 года пара отпраздновала свадьбу. Когда боксеру было 22 с половиной, а Екатерине – 21, они стали родителями дочери Елизаветы. Ей сейчас 13 лет. Кроме того, супруги воспитывают 11-летнего Кирилла и 9-летнего Михаила.