Эллерт из США вступился за мужчин, которые за границей: на него набросились в комментариях

Экс-любимый Ксении Мишиной Александр Эллерт уже несколько месяцев в США. Из Сан-Диего он попытался оправдать мужчин, которые эмигрировали. Однако его разнесли в комментариях.

Бывший автор "Квартала 95" и победитель "Холостячки" Александр Эллерт ни с того ни с сего высказался на тему: "Кто эмигрировал – тот мудак". Он вступился за мужчин, которые покинули страну во время действия военного положения, потому что "планировали и готовились". Большинство с ним, конечно же, не согласилось.

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Александра Эллерта разнесли за побег за границу

Есть те, кто планировал и готовился. И те, кто все потерял. А кого-то всегда что-то до последнего держало. А кого-то наоборот – теперь ничего. Причины разные, не только война. Есть еще те, кто попробовали и вернулись, выходит мудаки, но немного роднее?

– поразмышлял Александр Эллерт в инстаграме.

Александр Эллерт нарвался на хейт в США / Фото с инстаграме юмориста

В комментариях его упрекнули за все – и за то, что уехал благодаря связям, и за то, что достойные мужчины отдают жизни за Родину, пока он оправдывается, и за то, что сбежал из Киева, как только не стало гонораров:

"От мужчины выглядит как слабая попытка оправдания. Сидите там, то что-то умное пишите или полезное делайте. Жаль, что лучшие парни погибают, а вы отсиживаетесь и такую глупость пишете, ужас";

"Проблема в том, что кому-то можно выехать, а кому-то нет. Как вы смогли выехать за границу, ведь закон один для всех, или нет? И вот это бесит";

"Саша, вам позор, и вы это понимаете";

"Женщины, дети – это норма, когда они едут, убегая от войны в покой! Но когда мужики уезжают, бросая свою страну в такое время – это подло. Это мое мнение. Когда все зашибись, то живем, зарабатываем бабло, а как только запахло жареным, то сразу уехал";

"Держало до последнего тех, кто как вы хорошо зарабатывали в родной Украине, а когда случилась беда – все сразу поняли, что планы то были эмигрировать уже давно! Если бы не война, сидели и дальше в зоне комфорта";

"А вы, Александр, не прятались бы за границей, а шли Родину защищать. Потому что стыдно как-то, женщины с детьми в Украине, а вы за границей прячетесь";

"Особенно мужики, которые как крысы бегут. Потом приедут после войны, как ни в чем не бывало. А кто-то просто гибнет на передовой".

Как Эллерт отреагировал на хейт

Александр Эллерт не проигнорировал упреки в измене и ответил, что взятки никому не давал, и Зеленский здесь ни при чем. Он заверил, что из Украины выехал законно, но как – неизвестно.

В военкомате был, на учете тоже, когда-нибудь покажу, из-за чего именно, но все официально,

– ответил юморист в комментариях.

Эллерт ответил на критику / Скриншот с инстаграма

Кстати, неделю назад Эллерт засветился в компании блогерши Алины Шаманской, которая после разрыва с Ханумаком осталась в штатах. Они встретились на детском дне рождении. "Ощущение, что побывала дома в Киеве в этот вечер", – радовалась тогда Шаманская.