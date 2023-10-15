В возрасте 79 лет ушел из жизни народный артист Украины Александр Востряков
На днях ушел в вечность народный артист Украины Александр Востряков. Он скончался в возрасте 79 лет.
Пока точно не известно, что стало причиной смерти певца. В то же время коллеги Александра отмечают, что отдать честь артисту можно будет 17 октября в Национальной опере Украины.
Важно Работал для Marvel и DC: умер выдающийся художник комиксов Кит Гиффен
Ушел из жизни Александр Востряков
Печальное известие сообщили 14 октября. Народный артист скончался в 7 утра.
С глубокой грустью извещаем, что ушел в вечность народный артист Украины, многолетний солист Национальной оперы Украины, профессор НМАУ им. Чайковского Александр Востряков. Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося певца. Светлая и вечная память,
– сообщили в фейсбуке Национальной музыкальной академии.
Известно, что церемония прощание с деятелем Александром Востряковым состоится во вторник, 17 октября, в 11.00 в парадном фойе Национальной оперы Украины.
Александр Востряков: что известно
- За время своей карьеры Александр занимал должность ведущего солиста в известном Киевском государственном академическом театре оперы и балета имени Тараса Шевченко. Интересно, что это продолжалось с 1983 по 2012 год.
- За все время артист исполнил более сорока партий, которые по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства.
- Александр не только сам был хорошим певцом, но и обладал способностью делиться своими знаниями и опытом с другими. Начиная с 1990 года, Александр Андреевич посвятил себя преподаванию сольного пения в Киевской консерватории (НМАУ) имени П. Чайковского. Поэтому многие выдающиеся деятели современного украинского вокального искусства возлагают свои успехи на его руководство и наставничество.