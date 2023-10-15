В возрасте 79 лет ушел из жизни народный артист Украины Александр Востряков

15 октября 2023, 13:56
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Источник:

Национальная музыкальная академия им. П. И. Чайковского

На днях ушел в вечность народный артист Украины Александр Востряков. Он скончался в возрасте 79 лет.

Пока точно не известно, что стало причиной смерти певца. В то же время коллеги Александра отмечают, что отдать честь артисту можно будет 17 октября в Национальной опере Украины.

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Ушел из жизни Александр Востряков

Печальное известие сообщили 14 октября. Народный артист скончался в 7 утра.

С глубокой грустью извещаем, что ушел в вечность народный артист Украины, многолетний солист Национальной оперы Украины, профессор НМАУ им. Чайковского Александр Востряков. Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося певца. Светлая и вечная память,
– сообщили в фейсбуке Национальной музыкальной академии.

Известно, что церемония прощание с деятелем Александром Востряковым состоится во вторник, 17 октября, в 11.00 в парадном фойе Национальной оперы Украины.

Александр Востряков: что известно

  • За время своей карьеры Александр занимал должность ведущего солиста в известном Киевском государственном академическом театре оперы и балета имени Тараса Шевченко. Интересно, что это продолжалось с 1983 по 2012 год.
  • За все время артист исполнил более сорока партий, которые по своему эмоциональному напряжению и технической сложности являются вершинами вокально-сценического искусства.
  • Александр не только сам был хорошим певцом, но и обладал способностью делиться своими знаниями и опытом с другими. Начиная с 1990 года, Александр Андреевич посвятил себя преподаванию сольного пения в Киевской консерватории (НМАУ) имени П. Чайковского. Поэтому многие выдающиеся деятели современного украинского вокального искусства возлагают свои успехи на его руководство и наставничество.
Автор: Софія Хомишин