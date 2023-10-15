В возрасте 79 лет ушел из жизни народный артист Украины Александр Востряков

На днях ушел в вечность народный артист Украины Александр Востряков. Он скончался в возрасте 79 лет.

Пока точно не известно, что стало причиной смерти певца. В то же время коллеги Александра отмечают, что отдать честь артисту можно будет 17 октября в Национальной опере Украины.

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Ушел из жизни Александр Востряков

Печальное известие сообщили 14 октября. Народный артист скончался в 7 утра.

С глубокой грустью извещаем, что ушел в вечность народный артист Украины, многолетний солист Национальной оперы Украины, профессор НМАУ им. Чайковского Александр Востряков. Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося певца. Светлая и вечная память,

– сообщили в фейсбуке Национальной музыкальной академии.

Известно, что церемония прощание с деятелем Александром Востряковым состоится во вторник, 17 октября, в 11.00 в парадном фойе Национальной оперы Украины.

Александр Востряков: что известно