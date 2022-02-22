Александр Волошин рассказал, сколько заплатил людям за 14 тату с Аней Тринчер

Скандальный инстаграм-блогер Александр Волошин недавно сделал подарок своей возлюбленной Анне Тринчер – 14 доброльцев сделали татуировку с изображением девушки. Волошин признался, что люди оказались нисколько не жадными.

Александр Волошин стал гостем программы "Слава+" на "Люкс ФМ", где рассказал о своем недавнем, немного безумном поступке. Чтобы в очередной раз произвести впечатление на девушку, которой недавно сделал предложение, он нашел 14 человек, которые за символическую плату согласились "набить тату".

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"Я думал какой-то Ане сюрприз сделать необычный... У меня в голове была картинка. Я знал, что Аня о**еет. С самого начала это было не для хайпа, а чтобы удивить ее", – рассказал Волошин.

Блогер добавил, что желающие не знали, какое изображение им будут набивать. Добровольцев искали в различных сообществах, а тату-салон сделал объявление о наборе на интересный эксперимент. После создания различных эскизов с изображением Анны Тринчер, тату сделали на руках, ногах, груди и даже на затылке.

Тату Анны Тринчер на голове мужчины / Фото из инстаграма Волошина

Для такого сюрприза Волошин хотел выделить 10 тысяч долларов, но "участники оказались ничуть не жадными" – люди в основном просили по одной или две тысячи гривен. Лишь тот мужчина, у которого тату теперь на голове, попросил 300 долларов.

Александр Волошин в шоу "Слава+": смотрите видео онлайн

"Пожизненный органический трафик"

Хоть Волошин и говорит, что это было не ради хайпа, а чтобы поразить любимую, в своей публикации в инстаграме он оставил резкий пост, что "всем по**й, что об этом думают его фанаты, ведь их никто об этом не спрашивал". Зато теперь Аня будет иметь не только поклонников с ее тату и эмоции на всю жизнь, но и "колоссальное количество трафика и упоминаний в инстаграме; органический, бесплатный трафик на Аню и ее продукты на протяжении всей жизни". А на вопрос, почему сам Волошин не набил татуировку с ее лицом, блогер так и не ответил.

"Спасибо за внимание! Ваш гений! Вот когда умру, слышу, что мои идеи в учебниках по маркетингу и PR будут разбирать", – подытожил блогер в сети.

14 человек с татуировками Анны Тринчер / Фото из инстаграма Волошина