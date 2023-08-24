Усик зачитал патриотический "Заповіт": кто такой рэпер Balsam, вдохновляющий боксера на победу

Уже 26 августа состоится важный бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону стоят титулы украинца. Во время дуэли взглядов Усик поразил фанатов – исполнил патриотический рэп, зачитав слова песни "Заповіт" от Balsam.

Не в первый раз боксер "зачитывает" слова из этой песни. В конце апреля украинские военные поделились видео, на котором Усик вместе с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады выполнил строчки из трека Balsam.

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Усик зачитал патриотический "Заповіт"

Во время дуэли взглядов с Даниэлем Дюбуа украинский спортсмен зачитал слова из песни "Заповіт". Впоследствии Александр в интервью признался, что эта песня вдохновляет его на победы.

Оказывается, "Заповіт" – песня украинского артиста со сценическим именем Balsam.

Кто такой рэпер Balsam

Сам исполнитель из Черновцов. В своем творчестве Balsam черпает вдохновение из различных музыкальных направлений, но на его стиль больше всего влияет хип-хоп, регги и R&B.

Рэппер вкладывает в свои слова серьезные духовные посилия. В то же время для создания музыки BALSAM использует простое оборудование – ноутбук, микрофон, звуковую карту и наушники.



Рэпер Balsam / Фото Viberate

В прошлом месяце певец презентовал свой новый трек "Не божеволій", покоривший украинские чарты и даже стал топ-1 среди украинских песен в Apple Music.

Balsam – "Не божеволій": смотрите видео онлайн

Что известно о бое Усика с Дюбуа