После смерти автора: ко Дню волонтера вышла песня ветерана четырех войн Александра Рожко

В конце марта 2023 года в результате тяжелой болезни скончался украинский защитник Александр Рожко. При жизни он не успел презентовать свою новую песню "Ангелы войны". Поэтому ко Дню волонтера проект "ПесниВойны" решил сделать это в память о музыканте.

Они выпустили записанную, но не изданную ранее композицию Александра Рожко. Кроме того, представили клип к песне, передает 24 Канал.

Интересно Пробирает до муравьев: участник "Культурного десанта" презентовал альбом, созданный на передовой

Вышла песня погибшего ветерана четырех воин

Александр Рожко посвятил композицию украинским волонтерам. В песне можно услышать следующие строки: "Вы – ангелы войны, вы – просто волонтеры. Непокоренных сердец горячая кровь. За тысячи жизней, которые вы спасли. Низкий поклон вам, уважение и любовь".

Песню "Ангелы войны" я посвящаю всем волонтерам – людям, без которых победа Украины была бы невозможной,

– так говорил украинский воин.

В клипе к треку использованы эксклюзивные кадры, предоставленные Медицинским батальоном Украинской Добровольческой Армии "Госпитальеры" и Американской благотворительной организацией Help Heroes Of Ukraine.

Александр Рожко – "Ангелы войны": смотрите видео онлайн

"ПесниВойны"

Социально-художественный проект, который на протяжении 2016-17 годов действовал во Львове. Это общественная инициатива, направленная на открытие и сохранение музыкальных творений украинских воинов, которые смело воюют в восточных регионах Украины с 2014 года.

Так, 14 октября 2017 года, ко Дню защитников и защитниц Украины, выпустили альбом "Песни Войны" – сборник из 15 композиций, воплотивший в себе сущность современной фронтовой музыки. Все эти песни были написаны воинами АТО, на которых глубоко повлиял их опыт вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Бойцы-участники проект: Александр Рожко, Зиновий Медюх, Богдан Ковальчин, Тарас Гривул, Максим Перевязко, Андрей Шевчук, Петр Комендат, Сергей Титаренко, Станислав Паплинский, Ирина Красота, Игорь Шолтыс, Олекса Бык, Роман Семисал, Дарья Зубенко.

Чтобы усилить популярность песен, созданных бойцами, и осветить актуальные темы, которые они затрагивают, для записи альбома была создана серия уникальных дуэтов солдат с известными украинскими артистами. К проекту присоединились лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, Оксана Муха, фронтмен группы Kozak System Иван Леньо и многие другие украинские исполнители.