Вони випустили записану, але не видану раніше композицію Олександра Рожка. Крім того, представили кліп до пісні, передає 24 Канал.

Цікаво Пробирає до мурах: учасник "Культурного десанту" презентував альбом, створений на передовій

Вийшла пісня загиблого ветерана чотирьох воїн

Олександр Рожко присвятив композицію українським волонтерам. У пісні можна почути такі рядки: "Ви – ангели війни, ви – просто волонтери. Нескорених сердець гаряча кров. За тисячі життів, які ви врятували. Низький уклін вам, шана і любов".

Пісню "Ангели війни" я присвячую усім волонтерам – людям, без яких перемога України була б неможливою,

– так говорив український воїн.

У кліпі до треку використано ексклюзивні кадри, які надали Медичний батальйон Української Добровольчої Армії "Госпітальєри" та Американська благодійна організація Help Heroes Of Ukraine.

Олександр Рожко – "Ангели війни": дивіться відео онлайн

"ПісніВійни"

Соціально-мистецький проєкт, який упродовж 2016-17 років діяв у Львові. Ця громадська ініціатива, спрямована на відкриття та збереження музичних творінь українських воїнів, що відважно воюють у східних регіонах України з 2014 року.

Так, 14 жовтня 2017 року, до Дня захисників і захисниць України, випустили альбом "ПісніВійни" – збірку з 15 композицій, яка втілила в собі суть сучасної фронтової музики. Усі з цих пісень були написані воїнами АТО, на яких глибоко вплинув їхній досвід збройного конфлікту між Росією та Україною.

Бійці-учасники проєкт: Олександр Рожко, Зиновій Медюх, Богдан Ковальчин, Тарас Гривул, Максим Перев'язко, Андрій Шевчук, Петро Комендат, Сергій Тітаренко, Станіслав Паплінський, Ірина Красота, Ігор Шолтис, Олекса Бик, Роман Семисал, Дар'я Зубенко.

Щоб підсилити популярність пісень, створених бійцями, та висвітлити актуальні теми, яких вони торкаються, для запису альбому була створена серія унікальних дуетів солдатів із відомими українськими артистами. До проєкту долучилися лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Оксана Муха, фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо та багато інших українських виконавців.