Год без Ройтбурда: Одесский художественный музей вспоминает своего директора, предсказавшего войну

Год назад, 8 августа 2021 года, умер украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Коллеги щемяще вспоминают его в первую годовщину смерти и говорят, что он предвидел полномасштабную войну с россией.

Из жизни Александр Ройтбурд ушел после ряда скандалов, в том числе политических. Он выступал против ласковой украинизации и заступался за русскоязычных украинцев. Однако, как уверяют в Одесском художественном музее, он знал, что война с россией неизбежна.

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Как Александра Ройтбурда вспоминают в Одесском художественном музее

Команда музея призналась, что очень скучает по своему руководителю и сейчас, во время войны, часто думает: "А что бы в этой ситуации сделал Ройтбурд?" Однако подчеркивает, что при жизни он сделал все, чтобы украинская культура была полностью противоположна "русскому миру".

Ройтбурд знал, что настоящая война с россией длится не первое столетие, и рано или поздно примет максимально открытую форму. Он годами прилагал усилия, чтобы когда этот момент наступит, мы все знали цену себе и своей стране. Чтобы все знали, что украинцы защищают не просто территории, имущество, месторождения, а целостный украинский мир: волевой, многообразный, прекрасный,

– говорится в сообщении.

Коллеги Ройтбурда вспоминают, что он сыпал острыми шутками, не "директорскими" выходками и терпеть не мог, когда его называли Александром Анатольевичем – только Сашей.

"Сегодня год, как Ройтбурда нет рядом. Но остался музей, который он когда-то увидел в своем образе будущего, вырастил, и который мы продолжаем строить и беречь. Остались смелость мечтать и умение любить, что он излучал вокруг себя. Вера, что украинский мир, во всех его проявлениях, выстоит", – написали в фейсбуке.

Что известно о смерти Александра Ройтбурда