Александр Пономарев поздравил с днем рождения приемную дочь: редкие кадры

У Пономарева трое детей – две дочери и сын. Самую старшую Зою он принял в гражданском браке с Еленой Мозговой. 12 января ей исполняется 28 лет. С днем рождения девушку поздравили и отец, и мать.

Девушка появилась на свет до того, как у Александра Пономарева завязались отношения с Еленой Мозговой. 20-летняя продюсер забеременела от любимого, но разошлась с ним еще до рождения Зои. Так, отца девочке заменил народный артист.

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У Пономарева сложились прекрасные отношения с приемной дочерью. Он воспитывал ее как родную и никогда не обделял вниманием. Даже в день рождения поздравил Зою публично.

Сегодня день рождения у Зои ! Приветствую тебя, дочка! Многая и Благая лета,

– трогательно написал Александр Пономарев.

Александр Пономарев с дочкой Зоей / Фото из инстаграма певца

впервые это фото появилось в сети в июне 2021 года. Тогда редкий кадр со старшей дочерью Александра Пономарева покорил сеть, собрав почти 4 тысячи лайков.

С днем рождения дочь поздравила и Елена Мозговая. В фейсбуке она посвятила Зое чувственное сообщение, которое дополнила ее архивными и современными фото.

"Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая, доченька сегодня празднует 28 лет! Спасибо тебе, Боже, что подарил встречу с такой незаурядной личностью! Люблю тебя, моя Зоя, безусловно! И спасибо, что выбрала меня в мамы", – написала продюсер.

Дочь Елены Мозговой Зоя / Фото из фейсбука продюсера

Дочь Елены Мозговой Зоя / Фото из фейсбука продюсера

Дочь Елены Мозговой Зоя / Фото из фейсбука продюсера

Дочь Елены Мозговой Зоя / Фото из фейсбука продюсера

Дочь Елены Мозговой Зоя / Фото из фейсбука продюсера

в гражданском браке Елена Мозговая родила Александру Пономареву, которая живет и работает в Португалии. Вторая жена Виктория Мартынюк стала мамой его

Интересно, если с приемной дочкой Зоей у Александра Пономарева теплые отношения, то с ее мамой Еленой Мозговой – натянутые. Певец ушел от нее после двух измен, но зла не держит. Зато продюсер ведет себя неоднозначно хотя бы потому, что то удаляет, то добавляет его в друзья в Фейсбуке.

Полный текст публикации Елены Мозговой:

Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая, доченька сегодня празднует 28 лет! Спасибо тебе, Боже, что подарил встречу с такой незаурядной личностью!

Прошу у тебя, Создатель, дай моему ребенку мужество бороться там, где возможно что-то изменить, терпение принять то, с чем справиться нереально! И мудрости отличать одно от другого. Люблю тебя, моя Зоя, безусловно! И спасибо, что выбрала меня в мамы.