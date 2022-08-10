С патриотическим тортом и поздравлением от родных: как Александр Пономарев отметил 49-летие
Источник:инстаграм Александра Пономарева
Украинский певец Александр Пономарев на днях отметил день рождения. Его поздравили самые близкие люди, а главное внимание фанатов привлек патриотический торт.
Украинский музыкант Александр Пономарев отметил день рождения 9 августа. Народному артисту исполнилось 49 лет.
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Александр Пономарев праздновал день рождения
В день рождения исполнителя поздравило немало звездных коллег – Оля Цыбульская, Ирина Билык и многие другие. Но особенно теплым было поздравление от названной дочери Александра Пономарева Зои. 28-летняя девушка является первенцем Елены Мозговой, на которой был женат певец.
Сегодня день рождения у самого главного мужчины в моей жизни. Папа, я тебя люблю безгранично! Горжусь тобой и тем, что я твоя дочь! Ты у меня самый лучший,
– написала Зоя.
Девушка также поделилась архивными фото со звездным отцом.
Пономарев с дочерью / Фото с инстаграм-сториз
Пономарев с дочерью и Николаем Мозговым / Фото с инстаграм-сториз
Александр Пономарев также показал патриотический торт, с которым отмечал свой праздник. На нем была изображена обложка его клипа "Україна переможе".
Торт Пономарева / Фото с инстаграм-сториз
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