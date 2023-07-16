На 1+1 прокомментировали слова Положинского о российском контенте в "Голосі країни"

Александр Положинский подверг критике "Голос країни" за российских тренеров и песни. В команде 1+1 media ответили на его заявление и напомнили, как популяризировали украинское.

Музыкант Александр Положинский подверг критике продюсера "Голос країни" и сам проект за российский контент. В 1+1 media прокомментировали заявления артиста, о чем сообщили 24 Канал.

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Позиция "1+1" по заявлениям Положинского

Команда канала считает, что "Голос країни" был одним из главных популяризаторов украинской музыки и культуры. На 1+1 media заявляют, что во время всех сезонов звучало не менее 60% украинских песен и еще 40% на других языках (среди них не только русский, но и английский, французский и другие).

Также организаторы напоминают, что все триумфаторы вокального шоу побеждали с украинскими песнями – от Ивана Ганзеры из "Не плач, тато" до Марии Квитки с композицией на слова Шевченко "Реве та стогне".

Так что о преобладании российских хитов на "Голосі країни" говорить просто неуместно. Начиная с 5 сезона среди тренеров "Голосу країни" не было и не могло быть россиян. Это принципиальная позиция 1+1 media, ведь для нас открытая агрессия России против Украины началась в 2014 году,

– добавляют в команде.

, среди тренеров-россиян на "Голосе страны" до 2014 года можно было увидеть Валерию и Сергея Лазарева.

"Эту позицию мы будем продолжать и дальше, давая возможность проявиться на главной сцене новым именам в украинской музыке. Так, к примеру, в этом году в тренерское кресло сел автор хита "Стефанія" и продюсер Alyona Alyona, Kalush Orchestra и еще многих успешных молодых артистов Иван Клименко. Ожидаем и среди участников 13-го сезона увидеть яркие таланты и новые имена, которые будут двигать развитие музыкальной индустрии вперед", – заключили в 1+1 media.