На 1+1 прокомментировали слова Положинского о российском контенте в "Голосі країни"
Александр Положинский подверг критике "Голос країни" за российских тренеров и песни. В команде 1+1 media ответили на его заявление и напомнили, как популяризировали украинское.
Музыкант Александр Положинский подверг критике продюсера "Голос країни" и сам проект за российский контент. В 1+1 media прокомментировали заявления артиста, о чем сообщили 24 Канал.
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Позиция "1+1" по заявлениям Положинского
Команда канала считает, что "Голос країни" был одним из главных популяризаторов украинской музыки и культуры. На 1+1 media заявляют, что во время всех сезонов звучало не менее 60% украинских песен и еще 40% на других языках (среди них не только русский, но и английский, французский и другие).
Также организаторы напоминают, что все триумфаторы вокального шоу побеждали с украинскими песнями – от Ивана Ганзеры из "Не плач, тато" до Марии Квитки с композицией на слова Шевченко "Реве та стогне".
Так что о преобладании российских хитов на "Голосі країни" говорить просто неуместно. Начиная с 5 сезона среди тренеров "Голосу країни" не было и не могло быть россиян. Это принципиальная позиция 1+1 media, ведь для нас открытая агрессия России против Украины началась в 2014 году,
– добавляют в команде.
"Эту позицию мы будем продолжать и дальше, давая возможность проявиться на главной сцене новым именам в украинской музыке. Так, к примеру, в этом году в тренерское кресло сел автор хита "Стефанія" и продюсер Alyona Alyona, Kalush Orchestra и еще многих успешных молодых артистов Иван Клименко. Ожидаем и среди участников 13-го сезона увидеть яркие таланты и новые имена, которые будут двигать развитие музыкальной индустрии вперед", – заключили в 1+1 media.
- Добавим, кастинг "Голоса страны" продлился до 15 июня. Теперь заявки участников будут прослушиваться музыкальными продюсерами. Съемки проекта пройдут в Польше, шоу увидят на экранах осенью.
- Также стало известно, что впервые за всю историю проекта "Голос країни" появится саундтрек. Его продюсером стал один из тренеров Иван Клименко, а к созданию подключились все звездные судьи.