Чувствую вину, – Александр Положинский поделился эмоциями по возвращении с "нуля"
Источник:Александр Положинский
Украинский музыкант, бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский вернулся с "нуля". Артист показал фото с фронта и признался, что чувствует в "безопасном" Киеве.
Положинский опубликовал архивное фото, сделанное на фронте год назад и признался, что ему морально тяжело быть в Киеве, пока его собратья воюют на фронте. Ранее он рассказывал, что хотел стать офицером, но из-за состояния здоровья это невозможно.
Интересно Выпускницы бежали в укрытие и пели, – Бедняков эмоционально отреагировал на взрывы в Киеве
Александр вспомнил, что год назад вернулся с нуля.
Без погибших собратьев, без побратимов, получивших ранения, без сгоревших вещей. К счастью — с вышедшими вместе со мной собратьями и еще выйдут днем позже. И со всем, что было на мне,
– вспоминает Положинский.
Александр Положинский показал фото с фронта / Фотография с его инстаграммы
Положинский поделился эмоциями по возвращении с "нуля"
Сейчас артист снова в Киеве. Он признается, что ему морально очень тяжело.
"Я в столице. В комфорте. В безопасности. В свободное от службы время пишу песни и даю интервью. А мои собратья в это время в боях. Узнал, что некоторые из них получили тяжелые ранения", – написал музыкант в соцсетях.
В интервью ютуб-канала "Разговор" Положинский заявил, что испытывает чувство вины внутри из-за того, что его коллеги сейчас воюют.
Потому что я нахожусь в комфортном и безопасном Киеве по сравнению с полевыми условиями… Я был на фронте непродолжительный отрезок времени. Как таковых боевых столкновений у нас не было, нас просто обстреливали. У нас были потери, потому что россияне наступали, а мы держали объект, который нам доверили защищать. Фактически, мы были в таком полуокружении,
– признался Александр.
По его словам, он продолжает нести военную службу, в том числе вовлеченный в деятельность ВСУ и выполняет задачи, полученные от руководства.
"Если возникнет необходимость и будет приказ уйти на фронт, то я готов, у меня собраны вещи, нужно только получить оружие и боеприпасы… У меня нет испуга, я знаю, что должен делать на фронте", – сказал он.
Смотрите интервью с Александром Положинским: видео
К слову, Александр Положинский почти 8 месяцев находился в составе 47-й отдельной механизированной бригады. В январе этого года музыкант испугал фанатов снимком с перебинтованной головой. Оказалось, что он отрабатывал навыки тактической медицины и проходит боевое согласие.