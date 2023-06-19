Чувствую вину, – Александр Положинский поделился эмоциями по возвращении с "нуля"

Украинский музыкант, бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский вернулся с "нуля". Артист показал фото с фронта и признался, что чувствует в "безопасном" Киеве.

Положинский опубликовал архивное фото, сделанное на фронте год назад и признался, что ему морально тяжело быть в Киеве, пока его собратья воюют на фронте. Ранее он рассказывал, что хотел стать офицером, но из-за состояния здоровья это невозможно.

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Александр вспомнил, что год назад вернулся с нуля.

Без погибших собратьев, без побратимов, получивших ранения, без сгоревших вещей. К счастью — с вышедшими вместе со мной собратьями и еще выйдут днем позже. И со всем, что было на мне,

– вспоминает Положинский.



Александр Положинский показал фото с фронта / Фотография с его инстаграммы

Положинский поделился эмоциями по возвращении с "нуля"

Сейчас артист снова в Киеве. Он признается, что ему морально очень тяжело.

"Я в столице. В комфорте. В безопасности. В свободное от службы время пишу песни и даю интервью. А мои собратья в это время в боях. Узнал, что некоторые из них получили тяжелые ранения", – написал музыкант в соцсетях.

В интервью ютуб-канала "Разговор" Положинский заявил, что испытывает чувство вины внутри из-за того, что его коллеги сейчас воюют.

Потому что я нахожусь в комфортном и безопасном Киеве по сравнению с полевыми условиями… Я был на фронте непродолжительный отрезок времени. Как таковых боевых столкновений у нас не было, нас просто обстреливали. У нас были потери, потому что россияне наступали, а мы держали объект, который нам доверили защищать. Фактически, мы были в таком полуокружении,

– признался Александр.

По его словам, он продолжает нести военную службу, в том числе вовлеченный в деятельность ВСУ и выполняет задачи, полученные от руководства.

"Если возникнет необходимость и будет приказ уйти на фронт, то я готов, у меня собраны вещи, нужно только получить оружие и боеприпасы… У меня нет испуга, я знаю, что должен делать на фронте", – сказал он.

Смотрите интервью с Александром Положинским: видео

К слову, Александр Положинский почти 8 месяцев находился в составе 47-й отдельной механизированной бригады. В январе этого года музыкант испугал фанатов снимком с перебинтованной головой. Оказалось, что он отрабатывал навыки тактической медицины и проходит боевое согласие.