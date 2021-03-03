Украинский телеведущий Александр Педан поделился, что в последние дни зимы покорил две горы в Карпатах: Говерлу и Петрос. Шоумен показал впечатляющие фото из путешествия.

Известный украинский шоумен Александр Педан решил устроить необычное путешествие по украинским Карпатам в последние дни зимы. Телеведущий поделился деталями восхождения на гору и показал фото.

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Александр Педан покорил Говерлу

Шоумен поделился, что на Говерлу он поднялся впервые. Ранее он покорял Арарат и Казбек, длиной около 5 тысяч метров, и самую высокую гору Европы – Монблане. Александр заметил, что эти горы считаются сложными.

В очередной раз скажу, что наши Карпаты недооценены. Наверное, не делал восхождение на Говерлу, так как считал, что это довольно попсово. Туда может выйти каждый и это не является якобы победой над собой,

– написал Педан.

Телеведущий поделился, что летом на Говерлу и Петрос подняться может любой человек в хорошей спортивной форме. Зато зимой это сделать труднее: "Во-первых, очень сильные ветры. Во-вторых, снег, холод и низкая облачность добавляют незаурядной опасности. Восхождение на Петрос получилось серьезным испытанием, потому что ветер достигал 40 километров в час. И просто сдувало со склона. Был даже момент, когда мы помогали парню, с которым встретились на горе, спускаться вниз. Обвязывали веревкой, потому что он был без кошек. Вот так бывает опасно".

Тем не менее, Александр Педан доволен опытом: "Это было круто! Мы ночевали одну ночь в заброшенной хижине, а вторую в палатках при температуре -15. Скажу вам, что звенело под утро все тело".

В целом, если вы сомневаетесь, стоит ли делать восхождение на Говерлу, то однозначно да! Невозможно красивая природа, захватывающие пейзажи просто захватывают дух! Уверен, что вы получите удовольствие,

– поделился шоумен.

Однако телеведущий настоял, что лучше всегда брать с собой гида или человека, который знает, куда идти, поскольку легких гор не бывает. Поэтому потеряться может быть очень легко.

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Поклонников покорили волшебные и яркие фото из путешествия Александра Педана: