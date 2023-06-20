Украинский танцовщик произвел фурор на американском талант-шоу: видео выступления

Украинский хореограф и танцовщик Александр Лещенко, который вместе с женой принял участие в проекте America's Got Talent в США и получил четыре "да" от жюри, прокомментировал выступление и поделился деталями номера.

Танцовщики появились на сцене с голографическим 4D танцевальным номером, в котором удачно соединили компьютерные технологии с хореографией.

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Александр Лещенко рассказал, что сначала нужно все подробно расписать на бумаге, а потом можно работать над номером в зале и давать задачи компании, создающей визуальные эффекты.

Когда я уже полностью знаю идею: о чем буду рассказывать и как рассказывать, то с приблизительным пониманием расписываю то, что я буду делать. Например, здесь я развожу руками и у меня появляются крылья, или там я падаю и меня поднимает рука. Позже я это все в зале продумываю и дальше работа.т Magic Innovations, которые делают крутой визуал,

– объяснил хореограф.

Известно, что работу над номером артисты начали около четырех лет назад, раньше его уже показывали в Украине. Впрочем, танцовщик уверен, что эта постановка была удачно подобрана для шоу талантов. Поскольку сейчас период, когда повсюду своими действиями нужно говорить об Украине.

Выступление танцовщиков на шоу America's Got Talent: смотреть видео онлайн

Напомним, в этом году украинский танцевальный коллектив Light Balance Kids также выступил на американском талант-шоу. Участники ошеломили своим номером судей и вспомнили о полномасштабной войне в Украине.

Автор София Хомышин