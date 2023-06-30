Александр Кривошапко впервые за год встретился с дочерью: чувственное видео

Полномасштабное вторжение России в Украину разлучило многие семьи. Матери с детьми были вынуждены бежать от войны в более безопасные места, а отцы оставаться в Украине, чтобы защищать страну от российских оккупантов. Так, певец Александр Кривошапко впервые за продолжительное время встретился со своей шестилетней дочерью. Подписчиков артиста очень тронуло видео Александра и Алисы.

Украинский певец больше года не виделся со своей дочерью. Она вместе с мамой Мариной Конски сейчас живет за границей.

К теме Дети Марички Падалко впервые за 8 месяцев встретились с отцом, который служит в ВСУ: чувственное видео

Долгожданная встреча Кривошапка с дочерью

Александр решил сделать сюрприз Алисе. Девочка не знала, что папа приехал к ней, потому ей завязали глаза. Александр подошел сзади и развязал повязку. Девушка была поражена, увидев папу позади себя. Оба не могли сдержать эмоций. Отец с дочерью долго стояли и обнимались.

Реакция соцсетей

Видео певца с дочерью растрогало его поклонников. В комментариях можно увидеть много приятных слов и пожеланий, которые люди написали Александру и Алисе:

"Очень трогательно. Пусть все папы вернутся живы и здоровы";

"Саша, так радуется сердце видеть каким классным отцом ты стал";

"Очень трогательно! Саша, после войны я жду вас на большой сцене. Такой талант, как у вас, грех прятать от людей";

"Желаю вам никогда не расставаться";

"Очень трогательно. Такие эмоции. Проклятая война. Желаю, чтобы каждый папа мог быть со своим ребенком";

"До слез";

"Очень трогательно. Впереди все обязательно будет хорошо".

Последние новости об Александре Кривошапко