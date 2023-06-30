Александр Кривошапко впервые за год встретился с дочерью: чувственное видео

30 июня 2023, 13:21
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Александр Кривошапко

Полномасштабное вторжение России в Украину разлучило многие семьи. Матери с детьми были вынуждены бежать от войны в более безопасные места, а отцы оставаться в Украине, чтобы защищать страну от российских оккупантов. Так, певец Александр Кривошапко впервые за продолжительное время встретился со своей шестилетней дочерью. Подписчиков артиста очень тронуло видео Александра и Алисы.

Украинский певец больше года не виделся со своей дочерью. Она вместе с мамой Мариной Конски сейчас живет за границей.

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Долгожданная встреча Кривошапка с дочерью

Александр решил сделать сюрприз Алисе. Девочка не знала, что папа приехал к ней, потому ей завязали глаза. Александр подошел сзади и развязал повязку. Девушка была поражена, увидев папу позади себя. Оба не могли сдержать эмоций. Отец с дочерью долго стояли и обнимались.

Реакция соцсетей

Видео певца с дочерью растрогало его поклонников. В комментариях можно увидеть много приятных слов и пожеланий, которые люди написали Александру и Алисе:

  • "Очень трогательно. Пусть все папы вернутся живы и здоровы";
  • "Саша, так радуется сердце видеть каким классным отцом ты стал";
  • "Очень трогательно! Саша, после войны я жду вас на большой сцене. Такой талант, как у вас, грех прятать от людей";
  • "Желаю вам никогда не расставаться";
  • "Очень трогательно. Такие эмоции. Проклятая война. Желаю, чтобы каждый папа мог быть со своим ребенком";
  • "До слез";
  • "Очень трогательно. Впереди все обязательно будет хорошо".

Последние новости об Александре Кривошапко

  • Певец в марте 2022 года вступил в добровольческий батальон.
  • Также музыкант создал свой благотворительный фонд "Братское сердце", помогающий перевозить гуманитарную помощь всем, кто пострадал от войны с Россией.
  • В сентябре 2022 года в Киеве артист расписался с косметологом Марией. Это уже третий брак Александра. В 2011 году он был женат на хореографе Татьяне Денисовой, которая в то время была судьей проекта "Танцуют все". Их брак длился около года. Они быстро развелись, потому что часто ссорились. Второй женой артиста была Марина Кински, от которой у него есть дочь Алиса.
  • Отметим, бывшая Кривошапко Татьяна Денисова предала Украину. Она отказалась публично осуждать Россию за войну и сейчас, как и все последние 9 лет, работает в стране-агрессоре.

Автор: Софія Хомишин