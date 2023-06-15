Переехал в другую страну: Алекс Топольский из "Холостяка" наконец-то вышел на связь

Алекс Топольский, который был главным героем шоу "Холостяк-12", наконец-то вышел на связь к поклонникам. Оказывается, он переехал – теперь Алекс живет не на Бали, а в Бангкоке, что в Таиланде.

Напомним, что Топольский исчез в апреле и только 14 июня вышел в Инстаграм-сторис. О нем ничего не было слышно полтора месяца, так что новостей накопилось много.

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Почему Алекс больше месяца не выходил на связь – он не объяснил.

Топольский переехал из Бали

Прежде всего, Алекс признался, что решил сменить локацию для жизни. Раньше он почти год жил на Бали, где встретил новую девушку. До сих пор пара вместе – неизвестно.

Однако холостяк сообщил, что решил переехать в Бангкок ради развития и лучшей жизни. Мужчина там находится уже 5 дней.

Я обожаю Бали, но эти 10 месяцев мне очень не хватало цивилизации. А в Бангкоке все совсем другое – здесь возможности, здесь "пахнет" богатством… Движение, развитие, стремление к лучшей жизни – это то, что мне сейчас необходимо,

– заявил Топольский.



Топольский переехал в Бангкок / Фото с его инстаграм-сторис

К тому же Топольский поделился еще одной новостью – на днях у него было прослушивание. Где планирует сниматься известный холостяк на этот раз – он не признался.



Топольский имел прослушивание в Бангкоке / Фото с его инстаграм-сторис

Ранее "холостяк" признался, что снимал виллу на Бали за 5 – 7 тысяч долларов и ежемесячно менял квартиру. В общей сложности Алекс тратит на жизнь там – около 1500 долларов (примерно 55 тысяч гривен).

Кстати говоря, ехать в Украину герой "Холостяка" не планирует. В апреле он объяснял, что 13 лет не живет на Родине, так что переезжать во время полномасштабной войны точно не будет. Однако Алекс говорил, что из украинского контекста якобы не выпал, потому что смотрит новости и донатит.

Интересно, что победительница "Холостяка-12" Катя Лозовицкая, которая не смогла построить отношения с Топольским, на днях отдыхала на острове Тенерифе. Девушка отправилась в путешествие вместе со своими родителями. Модель ранее призналась, что имеет нового бойфренда и уже даже показала его в соцсетях.