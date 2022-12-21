Бывший жених Джей Ло показал новую пассию в инстаграмме: фото с любимой и дочерьми

Экснареченный Дженнифер Лопес не отстает от своей бывшей и уже афишировал в сети новую возлюбленную. Ею стала фитнес-модель и тренер Жак Кордейро.

Неожиданным семейным фото бывший спортсмен и бизнесмен опубликовал в инстаграмме несколько дней назад. Его он посвятил грядущему Рождеству. Вместе с дочками Наташей и Эллой, а также с любимой Жак в праздничных образах Алекс позировал рядом с елкой.

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"От наших сердец – к вашим. Веселого Рождества", – подписал фото Алекс, добавив теги "Рождество в Нью-Йорке", "Семья", "Игры" и "Радость".

Для совместного семейного ужина дочери выбрали черные и сияющие платья с блестками, а спортсменка Жак одела атласное желтое платье, которое подчеркивало ее рельефные формы тела. Счастливый Родригес позади всех крепко обнимал.



Алекс Родригес с дочерьми и новой пассией / Фото из инстаграммы Алекса Родригеса

О вероятном романе пары СМИ заговорили еще в октябре. Тогда их вместе увидели на Родео Драйве в Беверли-Гиллз, Калифорния. Они вместе ходили по магазинам и наслаждались компанией друг друга. Инсайдеры отмечали, что пари очень удобно вместе. Жак Кордейро имеет свою фитнес-программу JacFit, воспитывает двоих детей, имеет степень магистра в области питания и является дипломированной медсестрой. После публикации фото Алекса, они показали видео по совместной тренировке.

До Жак Алекс Родригес встречался 9 месяцев с 25-летней Кэтрин Паджетт после девяти месяцев отношений. Но в начале сентября разорвал с ней отношения. В 2021 году Родригес разошёлся со знаменитой Дженнифер Лопес, которая очень скоро поженилась с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком.

Они были в отношениях 5 лет и даже после расторжения помолвки Алекс из благодарностью высказывался о бывшей возлюбленной и невесту. "У меня было 5 лет невероятной жизни и партнерства. За это время я и дочери многому научились". Отметим, что спортсмен подозревался во многих изменах, пока он встречался с Джей Ло.