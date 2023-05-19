Старшая дочь Алека Болдвина впервые стала мамой: фото с младенцем

Дочь голливудского актера Алека Болдвина, Айрленд Болдвин впервые стала мамой. Она показала фотографию из дома и рассекретила имя дочери.

Алек Болдвин впервые стал дедушкой. Его старейшая 27-летняя дочь Айрленд стала мамой и родила первенца.

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Дочь Болдвина стала мамой

Американская модель и актриса показала первое фото с новорожденным малышом. Еще раньше Айрленд рассекретила, что станет матерью девочки. Теперь она назвала ее имя – Голланд.

Айрленд сделала первый снимок в роддоме. Она позировала рядом с бойфрендом – это музыкант Андре Аллес Анжос. Пара находится в отношениях около года.

Айрленд Болдвин стала мамой / Фото с ее инстаграма

На радостную новость реагируют и поздравляют американские звезды, а также братья и сестры Айрленд. Среди них Гейли Болдвин-Бибер, Билли Болдвин, Сара Полсон, Эшли Грэм и многие другие.