Старшая дочь Алека Болдвина впервые стала мамой: фото с младенцем
Источник:Айрленд Болдвин
Дочь голливудского актера Алека Болдвина, Айрленд Болдвин впервые стала мамой. Она показала фотографию из дома и рассекретила имя дочери.
Алек Болдвин впервые стал дедушкой. Его старейшая 27-летняя дочь Айрленд стала мамой и родила первенца.
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Дочь Болдвина стала мамой
Американская модель и актриса показала первое фото с новорожденным малышом. Еще раньше Айрленд рассекретила, что станет матерью девочки. Теперь она назвала ее имя – Голланд.
Айрленд сделала первый снимок в роддоме. Она позировала рядом с бойфрендом – это музыкант Андре Аллес Анжос. Пара находится в отношениях около года.
На радостную новость реагируют и поздравляют американские звезды, а также братья и сестры Айрленд. Среди них Гейли Болдвин-Бибер, Билли Болдвин, Сара Полсон, Эшли Грэм и многие другие.
- Пока неизвестно, как звездный отец Алек Болдвин отреагирует на ставшую дедушкой новость. Он между тем вернулся к съемкам "Иржи" – фильма, на съемках которого трагически погибла украинка Галина Гатчинс.
- После смерти Галины ее муж Мэтью достиг мирового соглашения с Алеком. Но ее мама Ольга и сестра Светлана хотят возмещения ущерба. Они подчеркивают, что потеря дочери повлияла на их жизнь в условиях войны. Впрочем, Болдвин считает, что им нужны только денежные средства, а потому не спешит выплачивать денежную компенсацию.