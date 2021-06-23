Алек Болдуин с женой и шестью детьми на премьере мультфильма: фото редкого выхода

Голливудский актер Алек Болдуин осуществил редкий выход вместе с женой Гиларией и всеми детьми. Знаменитая семья побывала на премьере мультфильма "Босс-бейби: семейный бизнес" в театре SVA, в Нью-Йорке.

Звездные супруги позировали на синей дорожке в черных смокингах, под которыми были белоснежные рубашки. Многодетная мама Хилария покорила безупречным внешним видом. Она для многих является примером женщины, которая успевает все.

Смотрите также Дочь Риз Уизерспун показала фото с бойфрендом, похожим на своего отца

Образ Хиларии Болдуин

Звезда позировала рядом с мужем и детьми в черном смокинге и белой рубашке, которую не застегнула на все пуговицы, щеголяя декольте. Особый шарм добавил черный галстук. Видно, что женщина постоянно занимается спортом и ухаживает за собой.

Такой аутфит она совместила с туфлями-лодочками на каблуках, а из украшений выбрала серьги-кольца. Волосы Хилария уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.



Алек и Хилария Болдуин с детьми / Фото Getty Images

Все дети супругов присутствовали на премьере мультфильма. Алек держал на руках сына Эдуардо, а Хилария – дочь Люсию, которая родилась благодаря суррогатной матери.

Дети известной пары предстали перед папарацци в черных смокингах и галстуках. Семья выглядела очень стильно и в очередной раз очаровала поклонников.



Алек и Хилария Болдуин с детьми / Фото Getty Images