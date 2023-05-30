Алан Бадоев назвал сумасшедшую сумму денег, которую Макс Барских зарабатывал на роялти в России

Клипмейкер и продюсер Алан Бадоев на примере Макса Барских объяснил, почему не следует слушать песни российских артистов. Он назвал сумасшедшую сумму роялти, которую певец получал в России до 24 февраля.

Еще в марте прошлого года Макс Барских запретил использовать свою музыку в России – на радио, телеканалах, в кино и на цифровых платформах. За этот поступок его хвалила Злата Огневич и отмечала, что это десятки тысяч долларов. Как выяснилось, певица не ошиблась. По словам Алана Бадоева, роялти из России составляли 300 тысяч долларов каждые три месяца.

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Алан Бадоев шокировал суммой рояли Макса Барских из России

Наш каталог с Максом, который мы изъяли из России, каждый квартал нам приносил по 300 тысяч долларов. Это уже чистыми, без налогов,

– поразил признанием Алан Бадоев.

Таким образом он призвал украинцев полностью отказаться от контента из России, ведь с бешеных роялти платится налог, который идет на бомбардировки Украины.

"На России очень хорошо налажены цифровый сбори от контента. Они очень много получают. Если ты в топ 100, даже в топ 200, ты много денег ежеквартально получаешь. С них ты платишь налог, а налог идет на бомбы, которые летят потом к нам. Это большие деньги – от 50 тысяч долларов до 100, 300 тысяч долларов", – подчеркнул Алан Бадоев.

Он также отметил, что среди спонсирующих войну – певица из Черкасс Анна Дзюба, она же Анна Асти. Ее заработки, а соответственно и налоги, от прослушиваний, еще больше, чем у Макса Барских. "А как Аня? Ей нормально спится, что именно она выплачивает налоги на бомбы для страны, из которой она выросла?" – риторически спросил Алан Бадоев. Предательница, кстати, должна ему шокирующая сумма денег за клип, так и не снятый в Одессе.