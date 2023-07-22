Умерла актриса Жозефина Чаплин: талантливая дочь легендарного актера Чарли Чаплина

В четверг, 13 июля, в Париже умерла дочь легендарного актера Чарли Чаплина, актриса Жозефина Ханна Гардин-Чаплин. Ее яркая жизнь завершилась в возрасте 74 лет.

О смерти актрисы сообщила ее семья. У нее остались три сына: Чарли, Артур и Жюльен, внуки, а также братья и сестры.

Читайте также Умер Тони Беннет – легенда попвокала и эстрадной музыки

Дебютировала всего в три годика

Будущая актриса родилась в марте 1949 года в Санта-Монике в Калифорнии, США. Она была дочерью легендарного актера и режиссера Чарли Чаплина и его четвертой жены Уны О'Нил. А также – третьим из восьми ребенком.

Стоит отметить, что в семье не только отец связал свою жизнь с кинематографом. Ее дедушка Юджин О'Нил был американским драматургом, а старшая сестра Джеральдина, родившаяся за 5 лет до Жозефины, стала актрисой.

Дебютировала же Жозефина в очень раннем возрасте. Когда ей было всего три года, она снялась с эпизодической ролью в отцовском фильме "Огни рампы", а через 15 лет в его же фильме "Графиня из Гонконга".

За свою карьеру Жозефина Чаплин снялась во многих сериалах и фильмах, а большая часть работы была связана с Францией. Кроме того, долгое время женщина руководила офисом Чаплина в Париже. Также она спонсировала установку статуи своего отца в поселке Вотервилл в Ирландии, где часто отдыхала с семьей.

Что известно об актерской карьере

За свою карьеру Жозефина Чаплин снялась в ряде фильмов, некоторые из которых были впоследствии отмечены наградами. Речь, в частности, о:

фильме Пьера Паоло Пазолини "Кентерберийские рассказы", где играла одну из главных ролей,

Ричарда Балдуччи "Запах хищников".

Также она сыграла вместе с Лоуренсом Харви в драме "Бегство к солнцу", где речь шла о группе людей, пытавшихся бежать из Советского Союза. А впоследствии и главную роль в канадской драме "Парень из залива".

В ее фильмографии есть и драмы, и криминальные триллеры, а также фильмы ужасов. Кроме кино, она снималась и в сериалах.