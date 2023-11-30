Ее многие любили, – ушла из жизни звезда культового сериала "Секс и город"

Умерла актриса Фрэнсис Стернгаген, известная своей ролью свекрови Шарлотты – Банни МакДугал в культовом сериале "Секс и город". Знаменитость не дожила полтора месяца до дня рождения и ушла из жизни в возрасте 93 лет.

Новость о смерти звезды подтвердил ее сын Джон Карлин. Он написал трогательный пост и показал архивное фото матери.

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Умерла Фрэнсис Стернгаген

В память матери сын актрисы выставил черно-белые фотографии знаменитости. В посте можно увидеть, как современные, так и более старые фото Фрэнсис. Джон Карлин подчеркнул, что актриса ушла из жизни естественной смертью 27 ноября у себя дома в Нью-Рошелле.

Ее многие любили. Мне очень повезло, что я мог называть ее своей мамой, подругой, партнером по песне и танцу. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы разговаривали в понедельник днем, сказали, как сильно мы любим и скучаем друг за другом. Я уже собирался садиться на самолет в Лондон, когда получил эту новость,

– написал сын актрисы.

Деятельность Фрэнсис Стернгаген