Ее многие любили, – ушла из жизни звезда культового сериала "Секс и город"
Источник:Джон Карлин
Умерла актриса Фрэнсис Стернгаген, известная своей ролью свекрови Шарлотты – Банни МакДугал в культовом сериале "Секс и город". Знаменитость не дожила полтора месяца до дня рождения и ушла из жизни в возрасте 93 лет.
Новость о смерти звезды подтвердил ее сын Джон Карлин. Он написал трогательный пост и показал архивное фото матери.
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Умерла Фрэнсис Стернгаген
В память матери сын актрисы выставил черно-белые фотографии знаменитости. В посте можно увидеть, как современные, так и более старые фото Фрэнсис. Джон Карлин подчеркнул, что актриса ушла из жизни естественной смертью 27 ноября у себя дома в Нью-Рошелле.
Ее многие любили. Мне очень повезло, что я мог называть ее своей мамой, подругой, партнером по песне и танцу. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы разговаривали в понедельник днем, сказали, как сильно мы любим и скучаем друг за другом. Я уже собирался садиться на самолет в Лондон, когда получил эту новость,
– написал сын актрисы.
Деятельность Фрэнсис Стернгаген
- Карьера актрисы началась в 1948 году и длилась около 60 лет.
- За это время знаменитость оставила неизгладимый след на киноэкранах своими замечательными выступлениями.
- Среди ее фильмографии запомнились роли в лентах "День независимости", "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Секс и город" и многие другие. Эти работы принесли Фрэнсису успех и широкое признание среди телезрителей.