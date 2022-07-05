Трудно находиться в сознании, – актриса Екатерина Тишкевич готовится к лечению за границей

Украинская актриса Екатерина Тишкевич уже 8 лет борется с нестерпимой головной болью. Сейчас большую часть времени девушка спит. В таком состоянии ей очень тяжело находиться в сознании. Екатерина готовится к лечению за границей.

За 8 лет Екатерина прошла множество обследований в Украине, однако врачи не могут установить диагноз. Актрисе посоветовали отправиться за границу, где можно пройти еще более детальное обследование.

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Екатерина Тишкевич готовится к лечению

В последнее время головная боль становится все сильнее, из-за нее Екатерина даже не может встать с постели. Ранее спасавшие таблетки теперь не помогают. Поклонники помогли звезде собрать средства на лечение, поэтому теперь она готовится к поездке.

Сначала Тишкевич должна была лечиться в Германии, однако с ее проблемой советуют ехать в Данию, где есть лучший центр, специализирующийся на проблемах головных болей. Несколько дней Екатерина и ее родные постоянно звонили и писали в этот центр, однако услышали ответ, что письмо ожидания приема – 2 года. Актриса объяснила ситуацию и в центре обещали в ближайшее время рассмотреть заявку, пересмотреть все обследования и назначить дату консультации. Предварительно ждать нужно 3 недели, но Тишкевич уверена, что кибератака украинцев, которые помогли ей собрать средства на лечение, ускорит этот процесс. Екатерина вместе с мамой в любой день готова отправляться в путь.

Также актриса извинилась перед поклонниками за то, что часто исчезает: "Чаще всего сплю. Очень трудно находиться в сознании в таком состоянии".

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Екатерина Тишкевич с мужем / Фото из инстаграмма актрисы

Рядом с Екатериной всегда есть ее муж – актер Валентин Томусяк. Он всячески поддерживает любимую и пытается облегчить ее боль. С первых дней войны супруги помогали Украине в волонтерстве, но сейчас Екатерина вынуждена прежде всего помочь себе, чтобы в дальнейшем иметь силы для борьбы с врагом.

Тишкевич невероятно благодарна всем, кто в сложное для всей страны время приобщился к сбору на ее лечение. Актриса подчеркнула, что все собранные деньги использует только на диагностику и лечение, а отчеты обнародует в сети.