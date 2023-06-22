Меня это бесит, – звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова о ссорах с мужем-россиянином из-за войны
Источник:"Слава +"
Актриса Екатерина Кузнецова состоит в гражданском браке с мужем-россиянином. Пара часто ссорится из-за разных позиций относительно войны.
Украинская актриса Екатерина Кузнецова, известная по роли в сериале "Кухня", живет в гражданском браке с россиянином, бизнесменом Максимом.
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Екатерина Кузнецова о ссорах с любимым
Актриса призналась, что не верит в "хороших россиян" и хочет мести. Из-за разных позиций она часто ссорится с мужчиной.
У нас ссоры с ним бывают из-за этого. У нас даже сейчас происходят столкновения из-за того, что у него там есть какие-то друзья. И он говорит: "Ой, там тот поехал туда". А я говорю: "Ну понятно, сейчас там будет отсиживаться. Все хотят сменить режим, но где-то наблюдать со стороны". Меня это бесит, и мы с ним начинаем из-за этого ссориться.
Екатерина с мужчиной / Фото из инстаграма актрисы
Впрочем, пара всегда находит общий язык. "Он всегда извиняется и говорит, что меня понимает", – поделилась Екатерина.
Интервью с Екатериной Кузнецовой: смотрите видео онлайн
"Он с 2017 года был шокирован всем происходящим там. Если бы я не сказала, что у меня работа, мы бы, наверное, там и не жили. Но у меня была работа, контракты и я хотела быть реализована", – вспомнила Кузнецова прошлое в России.
- Тем временем украинская актриса Екатерина Кистень, живущая в Швеции, заступает за "хороших россиян". По ее мнению, россияне за рубежом "страдают больше", чем украинцы там. Актриса заявила, что представители страны-террориста несут ответственность и вовлечены в помощь Украине.
- В сети в основном негативно отнеслись к такой позиции. Украинцы считают, что если бы Кистень жила под обстрелами, для нее стало бы все однозначно по отношению ко всем россиянам.