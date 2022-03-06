Ахтем Сеитаблаев в терробороне встретился с мужем Наталки Карпы: редкое фото

49-летний Ахтем Сеитаблаев был одним из первых звездных мужчин, вступивших в ряды терробороны Киева. На дежурстве актер встретился с мужем Наталки Карпы Евгением Тереховым. Он защищает столицу, пока его семья волонтерить во Львове.

Сразу после серии взрывов рано утром 24 февраля в ряды терробороны вступили представители шоу-биза. Среди них звезда фильмов "Домой" и "Киборги" Ахтем Сеитаблаев. На одном из первых дежурств в Киеве он встретился с Алексеем Тритенком, а теперь с ветераном АТО Евгением Тереховым, которого публика знает как мужа Наталки Карпы. Вдвоем они сфотографировались в машине режиссера.

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Встретив друга и настоящего воина, день становится лучше,

– подписал Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев с мужем Наталки Карпы / Фото из инстаграммы режиссер

О звездных мужчинах в терробороне и Вооруженных силах Украины – читайте по ссылке

Кстати, Евгений Терехов не только защищает столицу от оккупантов, но и успевает молиться Богу. "Сегодня наконец-то попал в свой храм. Помолился тихо, наедине с Богом. Покаяние, раскаяние, молитва за мир, упоминание о ребятах, которых, к сожалению, уже нет с нами рядом. Всем нам победы. Вместе и до конца. С нами Бог, с нами Украина", – написал Евгений Терехов в своем инстаграме.

Муж Наталки Карпы Евгений Терехов / Фото из инстаграма мужчины

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