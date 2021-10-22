Ахтем Сеитаблаев разводится с женой после 8 лет брака
Источник:"Звездный путь"
Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев сообщил, что разводится с женой, кинопродюсером Иванной Дядюрой. По словам звезды, у супругов "закончились чувства".
Ахтем Сеитаблаев разводится
Украинский актер и кинорежиссер впервые рассказал о расставании. Неизвестно, сколько времени бывшая пара находится в новом статусе.
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По словам Ахтема Сеитаблаева, виной всему чувства, которые стали угасать в браке. Он тяжело переживал развод.
Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства…
– признался знаменитость.
"Надеюсь, мы останемся хорошими друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтармой" и "Киборгами". Сотрудничество тоже прибавило, скажем, к кейсу своих рычагов", – добавил мужчина.
Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра / Фото из инстаграма звезды
Что известно о браке Ахтема Сеитаблаева
- Иванна Дядюра – вторая жена режиссера. Она является продюсером фильмов мужа, а также президент Международного киевского кинофестиваля "Молодость".
- Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра развивали романтические отношения примерно 10 лет. В 2013 году они поженились. Церемония проходила в Судаке, в кругу родных и близких. На свадьбе также побывал Игорь Кондратюк – друг Иванны.
- У супругов родилась дочь Сафие. Ахтем воспитывает старшую дочь Назлы, которая вышла замуж недавно, и сына Селима от предыдущих отношений. У Иванны есть также сын Анатолий от прошлого брака, которого Сеитаблаев считает родным.