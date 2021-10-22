Ахтем Сеитаблаев разводится с женой после 8 лет брака

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев сообщил, что разводится с женой, кинопродюсером Иванной Дядюрой. По словам звезды, у супругов "закончились чувства".

Ахтем Сеитаблаев разводится

Украинский актер и кинорежиссер впервые рассказал о расставании. Неизвестно, сколько времени бывшая пара находится в новом статусе.

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По словам Ахтема Сеитаблаева, виной всему чувства, которые стали угасать в браке. Он тяжело переживал развод.

Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства…

– признался знаменитость.

"Надеюсь, мы останемся хорошими друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтармой" и "Киборгами". Сотрудничество тоже прибавило, скажем, к кейсу своих рычагов", – добавил мужчина.



Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра / Фото из инстаграма звезды

Что известно о браке Ахтема Сеитаблаева