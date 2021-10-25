Ахтем Сеитаблаев назвал причину развода с женой

На днях стало известно, что украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев разорвал отношения с женой. На этот раз он заявил, что развелся уже давно. Причиной этому стало якобы то, что пара потеряла то, что их раньше объединяло.

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал Кате Осадчей о своем разводе. Он отметил, что с женой развелся уже давно. Сначала в сети считали, что пара только рассталась.

Важно Ахтем Сеитаблаев разводится с женой после 8 лет брака

Почему развелся Ахтем Сеитаблаев

Режиссер отметил, что отношения между ним и кинопродюсером Иванной Дядюрой ухудшились.

Так случилось. В жизни каждого человека бывают разные моменты. В последнее время я стал, возможно, немного более нервным. Возможно, от того, что я, скажем, совсем иначе представлял себе семейную жизнь. Не знаю, не стало ли чего-то того, что скрепило нас,

– заявил Ахтем Сеитаблаев.

Но несмотря ни на что, после развода бывшая пара сохранила хорошие отношения. Сейчас их объединяет общая дочь Сафие.

"У нас нормальные отношения, я вижусь с дочкой. Мы разговариваем, встречаемся, посещаем различные мероприятия. Я надеюсь, что мы останемся друзьями", – заметил Ахтем.

Слухи о новом романе

Интересно, что после новости о разрыве брака, в сети появились слухи, что Ахтем встречается с молодой актрисой. Однако режиссер это опроверг.

"Дело в том, что ничего такого нет. Да, Лиля действительно снималась у меня и сыграла главную роль в ленте "Чужая молитва". Я очень нежно к ней отношусь, уважаю ее и люблю, как дочь и сестру. Но нет, это неправда. Мое сердце свободно", – подчеркнул актер.

Что известно о разводе Сеитаблаева