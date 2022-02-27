"Адская боль": умерла мама Ольги Сумской

Украинская актриса Ольга Сумская переживает непростое время. Кроме волнений из-за вторжения России звезда сообщила о смерти матери.

Известная украинская актриса Ольга Сумская сообщила о смерти матери Анны Ивановны. Печальной новостью звезда поделилась на странице в инстаграме.

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Умерла мама Ольги Сумской

Актриса опубликовала фото матери. Она рассказала, что "беда не приходит одна".

Беда не приходит одна… Сегодня ночью не стало нашей мамочки, Анны Ивановны Сумской… Адская боль… Душа разрывается…

– написала Ольга Сумская.



Умерла Анна Сумская / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Чем известна Анна Сумская

Мать Ольги Сумской – актриса, заслуженная артистка УССР. Она родилась в Киевской области, училась в Киевском театральном институте.

За свою жизнь Анна Сумская проработала в 6 театрах: Крымском, Львовском имени Заньковецкой, Запорожском имени Щорса, Полтавском музыкально драматическом, Киевском. С 1993 года актриса работала в Национальном украинском драматическом театре.

В 2006 году Анна Сумская стала лауреатом Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в номинации "Знаковая фигура".

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