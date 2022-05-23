Адель, Зендея, Крис Дженнер и другие: Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира

23 мая 2022 , 17:42
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Источник:

Time

Авторитетное издание Time опубликовало рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. Среди них много политиков, спортсменов, знаменитостей. Кто среди мировых звезд вошел в число лидеров – узнайте дальше.

Уже не первый раз среди самых влиятельных людей мира можно увидеть известных людей из разных сфер деятельности. Там есть много актеров, режиссеров, телеведущих, певиц. Далее читайте, кто попал в список в 2022 году.

Важно Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в 2022 году: текст о Зеленском написал Байден

Знаменитости в рейтинге Time

Художники

  • Мила Кунис (актриса)
  • Ариана ДеБос (актриса)
  • Квинта Брансон (писательница)
  • Джереми Стронг (детский писатель)
  • Симу Лю (актер)
  • Эндрю Гарфилд (актер)
  • Пит Дэвидсон (актер)
  • Вера Рингголд (художница)
  • Ченнинг Татум (актер)
  • Сара Джессика Паркер (актриса)
  • Джазмин Салливан (певица)

Новаторы

  • Зендея (актриса)
  • Миранда Ламберт (певица)
  • Мишель Заунер (корейско-американская певица)
  • Тайка Вайтети (новозеландский кинорежиссер)
  • Демна (грузинский дизайнер)


Зендея в рейтинге Time / Фото Time

Титаны

  • Крис Дженнер (телеведущая)
  • Опра Уинфри (телеведущая)

Иконы

  • Адель (певица)
  • Киану Ривз (актер)
  • Джон Батист (певец)
Обратите внимание! В рейтинге этого года вошли трое украинцев – Президент Украины Владимир Зеленский (категория "Лидеры"), Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный (категория "Лидеры") и главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева (категория "Новаторы"). Текст о Зеленском написал действующий президент США Джо Байден. Украинский президент также стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. В рейтинге оказались двое россиян – диктатор Владимир Путин (категория "Лидеры"), о котором написал оппозиционер Алексей Навальный, и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов (категория "Иконы").

Что известно о журнале Time

Time – еженедельный американский журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Это одно из самых старых и влиятельных изданий в США и мире. Еженедельный тираж в Соединенных Штатах Америки – примерно 4 миллиона экземпляров. Журнал известен благодаря аналитическим комментариям по важным вопросам мировой и отечественной политики. Также на страницах издания публикуются популярные рейтинги, такие как "Человек года".

Автор: Христина Кобак