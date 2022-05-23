Адель, Зендея, Крис Дженнер и другие: Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира

Авторитетное издание Time опубликовало рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. Среди них много политиков, спортсменов, знаменитостей. Кто среди мировых звезд вошел в число лидеров – узнайте дальше.

Уже не первый раз среди самых влиятельных людей мира можно увидеть известных людей из разных сфер деятельности. Там есть много актеров, режиссеров, телеведущих, певиц. Далее читайте, кто попал в список в 2022 году.

Важно Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в 2022 году: текст о Зеленском написал Байден

Знаменитости в рейтинге Time

Художники

Мила Кунис (актриса)

Ариана ДеБос (актриса)

Квинта Брансон (писательница)

Джереми Стронг (детский писатель)

Симу Лю (актер)

Эндрю Гарфилд (актер)

Пит Дэвидсон (актер)

Вера Рингголд (художница)

Ченнинг Татум (актер)

Сара Джессика Паркер (актриса)

Джазмин Салливан (певица)

Новаторы

Зендея (актриса)

Миранда Ламберт (певица)

Мишель Заунер (корейско-американская певица)

Тайка Вайтети (новозеландский кинорежиссер)

Демна (грузинский дизайнер)



Зендея в рейтинге Time / Фото Time

Титаны

Крис Дженнер (телеведущая)

Опра Уинфри (телеведущая)

Иконы

Адель (певица)

Киану Ривз (актер)

Джон Батист (певец)

Что известно о журнале Time

В рейтинге этого года вошли трое украинцев – Президент Украины Владимир Зеленский (категория "Лидеры"), Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный (категория "Лидеры") и главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева (категория "Новаторы"). Текст о Зеленском написал действующий президент США Джо Байден. Украинский президент также стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. В рейтинге оказались двое россиян – диктатор Владимир Путин (категория "Лидеры"), о котором написал оппозиционер Алексей Навальный, и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов (категория "Иконы").

Time – еженедельный американский журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Это одно из самых старых и влиятельных изданий в США и мире. Еженедельный тираж в Соединенных Штатах Америки – примерно 4 миллиона экземпляров. Журнал известен благодаря аналитическим комментариям по важным вопросам мировой и отечественной политики. Также на страницах издания публикуются популярные рейтинги, такие как "Человек года".