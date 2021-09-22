Адель сходила на романтический ужин с бойфрендом

Известная британская певица Адель на днях опубликовала в сети фото с бойфрендом, а теперь побывала с ним на ужине в фешенебельном ресторане. Романтическое свидание состоялось в Беверли-Хиллз.

Звездные романы очень интересуют публику. Личная жизнь знаменитостей является одной из самых актуальных тем, которую активно обсуждают их поклонники.

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Адель была на свидании

Одна из самых популярных певиц в мире – Адель на днях сходила на свидание, чем мгновенно привлекла к себе внимание публики. Сейчас она наслаждается романтическими отношениями со спортивным агентом Ричем Полом. Исполнительница больше не скрывает связь с любимым, поэтому смело появляется вместе с ним в публичных местах.

Папарци сфотографировали звездную пару во время свидания в Беверли-Хиллз. 33-летняя певица и ее 39-летний бойфренд поужинали в ресторане Wallys. После трапезы сели в автомобиль Рича и уехали в неизвестном направлении.

Образ певицы

Для ужина исполнительница выбрала джинсы и куртку от нью-йоркского бренда R13. Такой look совместила с высокими замшевыми сапогами от Saint Laurent.

Волосы звезда не укладывала в прическу, на лице сделала легкий макияж. Также не забыла о защитной маске, которая является незаменимым аксессуаром реальности.

Роман Адель и Рича Пола

В июле этого года артистку заметили в компании Рича Пола – агента баскетболиста Джеймса Леброна. Тогда они сидели рядом на трибунах на матчи НБА, однако не вели себя как влюбленные.

Но уже в начале сентября слухи о романе подтвердились. Папарацци сфотографировали пару на свидании в одном из заведений Лос-Анджелеса.