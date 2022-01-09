Адель позировала в изысканном красном платье на съемках нового клипа: эффектные фото
Источник:инстаграм Адель
Британская певица Адель анонсировала выход нового клипа. В нем она появится в роскошном красном платье.
Знаменитая британская певица Адель опубликовала в инстаграме новое интригующее фото. Звезда показала кадр из будущего клипа, который выйдет через несколько дней.
Интересно Могу напиться, – Адель о том, почему ей запретили самостоятельно вести инстаграм
Образ Адель
Для съемок клипа исполнительница позировала в эффектном look. Она предстала перед камерой в изысканном красном атласном платье без бретелек от Vivienne Westwood.
Адель дополнила образ роскошным ожерельем и жемчужными серьгами Cartier. Эффектности добавлял и насыщенный бордовый маникюр.
Знаменитость сделала прическу с эффектом "мокрых волос", а завершила аутфит макияжем. Она подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы матовой помадой темно-винного цвета.
Отдохнула и перезагрузилась! Чувствую себя готовой к 2022 году, впереди так много всего, что я жду не дождусь, когда вы все это скоро увидите,
– сообщила звезда.
Адель / Фото из инстаграма звезды
Поклонники в восторге от нового образа Адель. Они активно комментируют ее фото:
- "Имеешь непревзойденный вид";
- "Королева";
- "Только взгляните на эту красавицу";
- "У меня отняло язык";
- "Безупречная".