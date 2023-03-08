Праздник женской силы или отпечаток советщины: украинские звезды рассказали, что думают о 8 марта

Дискуссий касательно празднования 8 марта становится все больше. Многие отказались от празднования, но есть те, кто продолжает отмечать этот день. Мы поинтересовались в украинских звезд, как они относятся к Международному женскому дню.

Известные люди поделились своими мыслями по поводу советского отпечатка на этом празднике, рассказали, какое отношение до 8 марта в их семьях и поддерживают ли идею празднования Дня украинской женщины 25 февраля. Об этом читайте дальше в материале 24 Канала.

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ХАС (Назар Хассан) – артист, рэпер

"В моей семье спокойно относятся к этой дате. Меня с детства воспитывали и объясняли, что это постсоветский праздник. Никто особо не культивировал его, но и не было такого, чтобы кто-то сильно противился, если подарили цветы или что-то другое. Никто из женщин в нашей семье не был против, всем было приятно, но, я думаю, что главное удовольствие было в том, что это государственный праздник и это был лишний выходной, в который, например, моя бабушка всегда сапала грядки. Для нее это был не праздник, есть и есть.

Совершенно безразлично кто и что видит в этом празднике. Каждый может найти себе в гугле, в честь кого и когда основали этот праздник и все. И вы составите свое объективное мнение, почему так или не так.

По поводу даты празднования, тут мнение радикальное. Неважно, в какой день, чтобы не в тот самый, что кацапы празднуют. Здесь все понятно. Просто чтобы у нас даже праздники были в разные дни, как бы это сейчас ни звучало. Больше всего, что меня раздражает в 8 марта – что основной тост за любым застольем, когда женщины празднуют, говорят "Ну, давайте, женщины, чтобы нас любили и уважали не только в этот день". То какой смысл вообще спорить об этом? Надо как-нибудь бороться за то, чтобы женщины больше не говорили таких тостов. Чтобы им не приходилось говорить, чтобы женщины всегда чувствовали себя желанными, важными и чтобы их всегда уважали и любили".

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Виктория Варлей – актриса, участница "Холостяка-12"

"Я не праздную 8 марта, а подарки от своего мужа получаю независимо от праздника. Но маму я обязательно поздравлю.

Считаю этот праздник постсоветским. 8 марта утвердили в Советском Союзе, потому что именно в этот день работницы вышли на демонстрацию, началась Февральская революция. Какое это все имеет отношение к женственности, весне и красоте мне непонятно. Пусть этот праздник остается в России вместе с революциями и войной".



Виктория Варлей / Фото из личного архива актрисы

Анастасия Цимбалару – актриса

"Не могу сказать, что праздновали, но подарков всегда ждала (смеется – 24 Канал). Этот день был еще одним поводом, чтобы провести время в кругу семьи, вручить маме цветы, или выбрать подарок для подруги. Муж всегда меня поздравлял красивым букетом, подарками и завтраком, который сам приготовил, поэтому этой дате всегда была рада.

Безусловно, этот праздник перешел в наше поколение от наших родителей, бабушек и дедушек. Но 8 марта никогда не "отдавало" нам советщиной. Да, подлинное содержание этого дня у нас почти потерялось и приобрело общий характер "подарить цветы, что-то еще и уделить внимание". Но даже эти простые действия заставляют всем напомнить, что женщины – это прекрасная половина человечества, которая, безусловно, имеет такие же права, как и мужчины. И борьба за эти права до сих пор продолжается".

Я считаю, что украинские женщины делают столько важных и героических вещей, особенно сейчас, что заслуживают отдельного праздника. И день рождения Леси Украинки – это отличная для этого дата.



Анастасия Цимбалару / Фото из личного архива актрисы

Александра Миколюк – блогерка

"Традиционно в моей семье всегда отмечали Международный женский день. Поэтому каждый год 8 марта свободных ваз в доме становилось все меньше, мы собирались с родными для тихого семейного ужина.

Сейчас во многих странах мира соблюдаются права женщин, но так было не всегда. Отменить празднование 8 марта означает забыть о подвиге, который совершили несогласные с несправедливостью женщины для себя и будущих поколений. Тот факт, что в современном мире женщина может голосовать, получать образование, получать достойную заработную плату и самостоятельно принимать решения о своей жизни – это не стечение обстоятельств и случайность. Это результат большого труда, который не стоит обесценивать. Сейчас в 18 странах мира женщина все еще является собственностью мужчины, а в 32 странах женщина все еще должна просить разрешения у мужчины для того, чтобы выехать за границу. Нам это кажется дикостью, но некоторые женщины в разных уголках мира все еще бесправны. Я думаю, что символизм этого праздника должен закрепиться как день борьбы за права женщин и вдохновлять нас. А его постсоветский аналог, на мой взгляд, является не более чем инструментом для борьбы с трудностями, с которыми пришлось столкнуться руководству тогдашней ошибки природы под названием СССР".

Я считаю, что за этот трудный для нашей страны год мы показали, что наш народ заслуживает свободы, огромным показателем которой является свобода мысли и свобода выбора. Именно поэтому, по моему мнению, было бы правильно дать людям возможность самим принимать решения, праздновать 25-го, 8-го или не праздновать вообще.



Александра Миколюк / Фото из личного архива блогерки

Анна Тринчер – певица, блогерка

"Происходящее сейчас вокруг праздника 8 марта вызывает у меня двоякое ощущение. По моему мнению, 8 марта – день женской силы, и он о феминизме. Эта дата должна напоминать всему миру о том, какие женщины храбрые, смелые, классные, крутые. О том, что у них абсолютно столько же прав, сколько у мужчин – это ключевая идея этого праздника. В Советском Союзе феминистическая формулировка 8 марта была не выгодной, ведь как раз в тот момент очень сильно подавляли права женщин. Поэтому тогдашняя власть предоставила этой дате суть, подходящую тоталитарной идеологии, сделала ее днем весны, красоты и женственности, именно такой подход сделал ее советизированной. Я ежегодно с удовольствием ждала этого дня, и мне очень грустно от того, что вокруг этого светлого важного праздника создается такой неприятный инфопривод, что его хотят переименовать и перенести на другую дату. По-моему, мы можем просто вернуть настоящий смысл этого дня, сделать его праздником женской силы, тем самым просто отказаться от этих постсоветских наслоений, которые сделали его очень примитивным и максимально пренебрегли его искренним предназначением.

Я считаю, что нам не нужно менять дату, нам нужно изменить суть.

Я планирую праздновать этот день вместе с мужем. Он поведет меня на романтическую встречу, сделает мне подарок, потому что для меня это праздник женской силы, которую я чувствую в себе, так же как и все женщины Украины".



Анна Тринчер / Фото из личного архива певицы

Екатерина Лозовицкая – модель, победительница "Холостяка-12"

"Если бы меня спросили два года назад, то я бы с уверенностью сказала: "Ну, конечно, это прекрасный праздник всех женщин". Год назад ценности начали стремительно меняться и, честно, всем было не до того. Все, о чем могли думать большинство украинцев – это просто пережить еще один страшный день.

В этом году переоценка ценностей продолжается. И единственное, что я точно для себя решила – это вкладывать в Международный женский день больше смыслов. Это не о тюльпанах, не о конфетах и не о комплиментах, которые, конечно, очень приятно получать. Но для таких вещей не нужен повод! Не так ли? Это о равенстве, об уничтожении сексистских стереотипов и голосе женщины в обществе.

Поинтересовавшись историей 8 марта, я поняла, что все начиналось достаточно содержательно, но впоследствии было обезображено советщиной. Пропаганда все сводила к тому, что единственное предназначение женщины – быть слабой половинкой, хранительницей дома и прекрасной матерью. День борьбы за права и равенство превратился в день весны, нежности и красоты.

Но в то же время я не поддерживаю идею празднования 25 февраля. Конечно, стоит чтить память величайшей писательницы Леси Украинки, которая прославила Украину на весь мир. Но важно понимать, что 24 февраля – день боли, слез, отчаяния и на следующий день делать День женщин как-то неуместно".



Екатерина Лозовицкая / Фото с инстаграма девушки