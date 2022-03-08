"8 марта 2022 года мы запомним навсегда": украинские звезды о Международном женском дне

Во вторник, 8 марта, мир отмечает Международный день женщин. Советский Союз в свое время "исказил" этот праздник, превратив в праздник "весны и красоты". Екатерина Осадчая, Анна Сторожук и другие признались, чего сейчас больше всего хотят вместо цветов и подарков.

Многие украинцы отказались от празднования "8 марта" после российской агрессии на Донбассе в 2014 году, а в этом году – и подавно. Однако некоторые знаменитости вспомнили об этом дне в сети и признались, что больше всего хотят мира в Украине, чтобы вернулись все мужчины в семье, а разлученные семьи – воссоединились.

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Екатерина Осадчая

Телеведущая с начала вторжения России в Украину наиболее активно вела информационную поддержку. В частности, она просила россиян выйти на протесты. Через неделю после наступления Екатерина создала телеграмм-канал "Поиск пропавших", где родители могут найти потерянных детей. Сейчас женщина стремится, чтобы все семьи обрели друг друга:

"Украинки, защитницы, лучшие и красивые в мире женщины, с праздником вас. Вы сила, вы стойкость, вы умеете не плакать тогда, когда хочется сесть и разреветься, вы помогаете, поддерживаете, ухаживаете! Девушки, мы с вами на этот праздник все хотим одного – победы и мира. Пусть это наше желание воплотиться как можно скорее. Наша девичья команда телеграмм-канала "Поиск пропавших" работает нонстоп и лучшим для нас сегодня подарком будет наибольшее количество объединенных семей".

Маша Ефросинина

Посол ООН и телеведущая за последние две недели активно освещала события в Украине и давала интервью иностранным корреспондентам. Сейчас она поблагодарила всех женщин за их мощь, силу, выносливость в такое нелегкое время.

MamaRika

Певица сама в 2021 году стала мамой, потому прекрасно знает – как это защищать своего ребенка и беречь его от опасностей. Она поделилась, что гордится каждой из украинок и чувствует силу женщин как никогда раньше:

"Девушки, женщины, бабушки, защитницы, украинки! Все мы чьи-то мамы! Мы даем начало, даем жизнь – и нет права ее забирать! Мы сильны, и сколько бы слез ни пролили, не покладая рук, делаем все возможное и невозможное в это страшное время! Горжусь каждой из вас, и чувствую нашу женскую силу, как никогда раньше! Мира нам! С праздником, прекрасны!".

Илона Гвоздева

Танцовщица Илона Гвоздева, дом которой недавно разбомбили российские войска под Киевом, не теряет оптимизма. Она обнародовала щемящее видео, где украинские военные благодарят женщин за их выдержку во время войны. Также она написала несколько слов от себя:

"Люби наши женщины и девушки, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю всем нам мирного неба, светлого будущего для наших детей и возвращения наших мужчин с войны. Слава Украине, ВСУ и Владимиру Зеленскому".

Оля Цыбульская

Певица Оля Цыбульская продекламировала стихотворение поэтессы Татьяны Власовой о времени женщины без войны – когда не будет слышно выстрелов за окном и не придется волноваться за своих родных.

"С 8 марта, мои родные, несгибаемые и свободные кисы. Все будет так. Весна и Украина", – написала Цыбульская.

Анна Сторожук

Девушка "Холостяка" Максима Михайлюка – Анна поделилась, что 8 марта этого года женщины запомнят, к сожалению, на всю жизнь.

"Пожалуй, это не праздничное 8 марта, для украинских женщин. Мы можем не помнить прошлые праздники, можем не помнить, что нам подарили, но это 8 марта 2022 года мы запомним навсегда! И лучший подарок для нас, что все наши мужчины вернулись домой живыми и невредимыми", – убеждена девушка.

К женским поздравлениям также присоединились Монатик и Влад Яма. Мужчины поблагодарили женщин за все, что есть в их жизни.