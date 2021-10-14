78-летний звезда группы Pink Floyd в пятый раз женился: волшебные фото
Источник:инстаграм Роджера Уотерса
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в пятый раз женился! Его избранницей стала Камила Чавис, с которой он ранее появлялся на Венецианском фестивале в 2019 году.
78-летний исполнитель невероятно рад, что официально соединил свою судьбу с возлюбленной, с которой по меньшей мере вместе уже 2 года. Он написал в сети, "Я так счастлив, наконец стал хранителем", целуя свою жену.
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Пара устроила невероятно красивую церемонию бракосочетания, примерив свадебные образы: любимая Роджера надела нежное кружевное платье с длинным рукавом, а ее шею и зону декольте украшало золотое ожерелье. На ушах и в волосах также были вплетены золотые украшения. В руках счастливая невеста держала букет цветов.
Касательно музыканта, он надел черный классический смокинг и белую рубашку. На снимках Уотерс выглядел беззаботным и очень счастливым.
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Как сообщают в издании Metro, свадебная церемония проходила в имении Роджера в Нью-Йорке, которое он приобрел в 2010 году за 16 миллионов долларов.
Отметим, что впервые о предстоящей свадьбе стало известно в августе 2021 года, когда пару услышали за разговорами о свадьбе с другом Уотерса.
Что известно о личной жизни Роджера Уотерса
- Рок-музыкант четыре раза был женат. Впервые мужчина женился с подругой детства Джудит Трим в 1969 году. Но этот брак был недолгим – в 1975 они развелись.
- Во второй раз мужчина женился в 1976 году с музыкальной продюсером Каролиной Кристи. Вместе они прожили 16 лет.
- Уже через год после развода, в 1993-м, Роджер женился на актрисе Присцилле Филлипс. Там отношения продолжались до 2001 года.
- Только через 11 лет в четвертый раз узаконил свои отношения с Лори Дернинг после 10 лет отношений, но в 2015-м снова развелся. После этого некоторое время Уотерс встречался с подругой семьи Рулой Джибриль.