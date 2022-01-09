58-летний Николас Кейдж в третий раз станет отцом: его пятая жена беременна

Пятая жена знаменитого актера Николаса Кейджа беременна первенцем. Для самой звезды это будет третий ребенок.

В семье 58-летнего голливудского актера Николаса Кейджа планируется пополнение. Об этом сообщил источник, близкий к паре.

Читайте также Снова мамочка: модель Эшли Грэм родила двойню

Николас Кейдж снова станет папой

Пятая жена актера Рико Шибата беременна первенцем. Пока что его пол неизвестен.

Будущие родители в приподнятом настроении,

– поделился инсайдер.

Для самого Николаса Кейджа этот ребенок будет уже третьим. Он воспитывает 16-летнего Кал-Эла и 31-летнего Вестона от предыдущих отношений.



Николас Кейдж с женой / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Николаса Кейджа и Рико Шибата