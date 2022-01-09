58-летний Николас Кейдж в третий раз станет отцом: его пятая жена беременна
9 января 2022 , 12:29Читати новину українською
Источник:People
Пятая жена знаменитого актера Николаса Кейджа беременна первенцем. Для самой звезды это будет третий ребенок.
В семье 58-летнего голливудского актера Николаса Кейджа планируется пополнение. Об этом сообщил источник, близкий к паре.
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Николас Кейдж снова станет папой
Пятая жена актера Рико Шибата беременна первенцем. Пока что его пол неизвестен.
Будущие родители в приподнятом настроении,
– поделился инсайдер.
Для самого Николаса Кейджа этот ребенок будет уже третьим. Он воспитывает 16-летнего Кал-Эла и 31-летнего Вестона от предыдущих отношений.
Николас Кейдж с женой / Фото Getty Images
Что известно об отношениях Николаса Кейджа и Рико Шибата
- Об отношениях супругов стало известно более полутора лет назад. Впервые их заметили вместе в Новом Орлеане в феврале 2020 года.
- Пандемию Николас и Рико переживали на расстоянии друг от друга. Мужчина сделал предложение девушке по FaceTime, а обручальное кольцо выслал по почте.
- 16 февраля 2021 года Николас Кейдж и Рико Шибата поженились в Лас-Вегасе. Они сыграли свадьбу в японском стиле, для близких и друзей.