Впервые за время войны в Украине сняли клип для иностранцев: кто отважился провести съемки

До полномасштабного вторжения артисты из-за границы часто пользовались услугами украинских клипмейкеров из-за отличного качества. Однако война внесла свои коррективы в съемочный процесс, но австралийская группа 5 Seconds of Summer уже показала клип из Киева.

Новый видеоклип на песню Bad Omens ("Плохие приметы") уже вышел на ютуб-канале музыкантов 5 Seconds of Summer. За съемки отвечал продакшн UnderWonder, а режиссерами стали Дэнни Митри и Алена Счастная. В команде также находились украинские режиссеры, актеры, операторы и стилисты. Это была первая коммерческая съемка для иностранцев с начала войны, но когда именно это произошло неизвестно.

Самих австралийцев во время съемок клипа не было, но они поблагодарили "всех украинцев, которые сделали это видео возможным".

Мы очень гордимся тем, что работали с украинскими режиссерами Дэнни Митри и Аленой Счастной над съемками клипа на песню Bad Omens. У Эштона (вокалиста, – 24 канал) было видение, которое Алена и Митри воплотили в прекрасное метафорическое видео, которое вы видите сегодня,

– говорят артисты.

В видеоклипе можно увидеть пару влюбленных, попавших в автокатастрофу и красные ленты, которые символизируют кровь от ран.

5 Seconds of Summer – Bad Omens: видео онлайн

Отметим, что на инстаграмм австралийской группыподписаны более 10 миллионов человек. Они играют в жанрах поп-рок, поп-панк, выпустили три студийных альбома и в свое время возглавляли официальные чарты Австралии, Италии, Канады, Новой Зеландии, Испании, Дании и Нидерландов. Группа существует 11 лет, их самой популярной песней считают "Youngblood"

Напомним, что до полномасштабной войны в Украине многие зарубежные артисты пользовались услугами украинцев: то ли приглашали к съемкам наших клипмейкеров, то ли арендовали локации для съемок, то ли сами приезжали в Украину и полностью погружались в наш съемочный процесс. Последними клипами, снятыми до вторжения россии, стали Heaven Is Here и Free британской женской группы Florence + The Machine. Их сняли в Киеве в сотрудничестве со студией Radioaktive Film незадолго до войны.