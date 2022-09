Вперше за час війни в Україні зняли кліп для іноземців: хто наважився провести зйомки

До повномасштабного вторгнення артисти з-за кордону часто користувались послугами українських кліпмейкерів через відмінну якість. Проте війна внесла свої корективи у знімальний процес, але австралійський гурт 5 Seconds of Summer вже показав кліп з Києва.

Новий відеокліп на пісню Bad Omens ("Погані прикмети") вже вийшов на ютуб-каналі музикантів 5 Seconds of Summer. За зйомки відповідав продакшн UnderWonder, а режисерами стали Денні Мітрі та Альона Щасна. У команді також були українські режисери, актори, оператори та стилісти. Це була перша комерційна зйомка для іноземців з початку війни, але коли саме це відбулось – невідомо.

Самих австралійців під час знімань кліпу не було, але вони подякували "всім українцям, які зробили це відео можливим".

Ми дуже пишаємось тим, що працювали з українськими режисерами Денні Мітрі та Альоною Щасною над зйомками кліпу на пісню Bad Omens. У Ештона (вокаліста, – 24 канал) було бачення, яке Альона та Мітрі втілили у чудове метафоричне відео, яке ви бачите сьогодні,

– кажуть артисти.

У відеокліпі можна побачити пару закоханих, які потрапили в автокатастрофу та червоні стрічки, які ніби символізують кров від ран.

5 Seconds of Summer – Bad Omens: відео онлайн

Зазначимо, що на інстаграм австралійського гуртупідписані понад 10 мільйонів людей. Вони грають в жанрах поп-рок, поп-панк, випустили три студійних альбоми та свого часу очолювали офіційні чарти Австралії, Італії, Канади, Нової Зеландії, Іспанії, Данії та Нідерландів. Гурт існує 11 років, їхньою найпопулярнішою піснею вважають "Youngblood"

Нагадаємо, що до повномасштабної війни в Україні багато закордонних артистів користувались послугами українців: чи то запрошували до зйомок наших кліпмейкерів, чи орендували локації для зйомок, чи самі приїжджали в Україну та повністю занурювались у наш знімальний процес. Останніми кліпами, знятими до вторгнення росії, стали "Heaven Is Here" та "Free" британського жіночого гурту Florence + The Machine. Їх зняли у Києві у співпраці зі студією Radioaktive Film незадовго до війни.