5 впечатляющих украшений принцессы Дианы, которые носят Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Как жена Чарльза, принцесса Диана могла пользоваться всеми королевскими украшениями и делала это необыкновенно мастерски. Сейчас у некоторых из ее любимых аксессуаров появляется Кейт Миддлтон, а что-то успела поносить и Меган Маркл.

Накануне коронации Чарльза ІІІ читайте о 5 самых дорогих, любимых и вычурных украшениях его первой жены принцессы Дианы, которым отведено особое место среди королевских драгоценностей.

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Тиара "Узелки любви"

Это любимый аксессуар леди Ди, доставшийся ей от королевы Елизаветы II в качестве подарка на свадьбу с принцем Чарльзом. В этой тиаре она чаще всего появлялась на публике, а после развода вернула Ее Величеству. После гибели принцессы Дианы диадему унаследовала Кейт Миддлтон. Ее не видели с 1997 по 2015 год, пока жена Уильяма не одела "Узелки любви" на прием в Букингемском дворце.

Тиару Cambridge Lover's Knot изготовили для бабушки Елизаветы II королевы Марии 1914 года из жемчуга и бриллиантов, принадлежавших ее семье. Она является копией головного убора принцессы Августы Гессенской, бабушки Марии, хранящейся в неизвестной частной коллекции.

Сапфировое колье

что, несмотря на драгоценный подарок Елизаветы II на свадьбу с Чарльзом Диана, надела фамильную диадему Spencer Tiara с золотом, серебром и бриллиантами. По словам принцессы, королевская тиара была слишком тяжела.

Этот чокер с жемчугом и сапфиром принцесса Диана тоже одела часто, но все еще обсуждают ее выход в этом украшении и черном "платье мести" на ужине для галереи Serpentine в Кенсингтонских садах. Колье оценивают от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов и считают одним из самых дорогих украшений во всей королевской коллекции.

Сначала это была брошь и свадебный подарок от бабушки, королевы-матери, но Диана почти не носила броши, так что закрепила камень на семиниточном чокере с жемчугом. Впервые леди Ди сфотографировали в колье на балу президента Рональда Рейгана в Белом доме в 1985 году, где она была запечатлена в культовом танце с Джоном Траволтой.

Обручальное кольцо от Чарльза III

Чарльз III сделал предложение Диане во время частного ужина в Букингемском дворце и разрешил самому выбрать свадебное кольцо. Она захотела 12-каратный цейлонский сапфир овальной формы, окруженный 14-бриллиантами-солитерами и оправленный 18-каратным белым золотом. Говорят, что леди Ди остановилась на этом перстне, потому что он был самым большим в коллекции ювелирного дома Garrard.

Интересно, что сын Елизаветы II купил кольцо за 28 тысяч фунтов стерлингов, а сейчас его оценивают в 300-400 тысяч фунтов стерлингов. Однако на самом деле она бесценна, потому что принадлежит Кейт Миддлтон.

Жемчужные серьги Коллингвуд

Эти жемчужные серьги Диана получила в подарок от семейных ювелиров Спенсеров Коллингвудов и носила их во Франции с Чарльзом в 1988 году. Это бриллиантовые "гвоздики", украшенные подвесками из жемчужин каплевидной формы. Она часто сочетала их с любимой тиарой "Узелки любви". Сейчас жемчужные серьги Коллингвуд является любимым аксессуаром Кейт Миддлтон.

Серьги в форме бабочек

Однако не только Кейт Миддлтон, но и Меган Маркл успела поносить украшения принцессы Дианы. А именно золотые серьги-бабочки с бриллиантами и темно-синими камнями, которые считали слишком "некоролевскими" и легкомысленными. У них Меган Маркл дебютировала в первый день тура по Австралии в 2018 году, когда стало известно, что она беременна сыном Арчи.

Саму же леди Ди в серьгах-бабочках увидели впервые во время визита в Британскую Колумбию 1986 года в сочетании с золотым ожерельем в форме бабочки.