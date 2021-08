30 культурных "побед", которыми гордится Украина

За время независимости изменилось многое: президенты, правительство, экономическая ситуация, политические курсы. Изменилась и культурная сфера, которая принесла Украине гораздо больше, чем это может показаться некоторым скептикам. О нас теперь действительно знает и слышит мир. Почему – узнавайте дальше.

Редакция Showbiz 24 предлагает окунуться в первые годы независимости, завершая современностью, чтобы убедиться, что мы достойны находиться на мировой арене и гордиться именами, которые представят Украину.

1989 год – фестиваль "Червона рута"

Одна из самых ярких страниц молодой Украины, которая только начинала свой путь после распада СССР, посвящена музыкальному фестивалю "Червона рута". Впервые его провели всего за 2 года до провозглашения Акта о независимости, в 1989-м в Черновцах. Именно там громко заявили о себе такие исполнители, как Ирина Билык, "Братья Гадюкины", "Вопли Видоплясова". С тех пор и по 2017-й год фестивали проходили в таких городах, как Киев, Донецк, Запорожье, Харьков, Мариуполь и даже Крым в 1995-м.

Свое красноречивое название фестиваль получил благодаря одной из самых известных песен того времени, да и сегодня, – "Червона рута" культового композитора Владимира Ивасюка. Многие исполнители до сих пор благодарят счастливый случай, что имели шанс побывать на этом фестивале, ведь именно оттуда начался их творческий путь в шоу-бизнесе.

Первый фестиваль "Червона рута", 1989 год: видео

1994 год – Первый"Форум издателей"

Одно из крупнейших литературных событий в Украине началось во Львове. В "бурные 90-е" нашлось место для книгоиздательского дела, которое имело целью стать платформой для общения различных участников книжного рынка. Впервые форум провели в 1994 году в Национальном музее, где были всего 25 литературных мероприятий. Сегодня "Форум издателей", который теперь имеет осовремененное название Book Forum Lviv, ежегодно посещают более 25 тысяч человек со всей Украины и мира, а кроме книжной ярмарки и литературных мероприятий на территории многодневного события происходит немало авторских встреч, автограф-сессий, дискуссий и даже концертов и перформансов. Сейчас Book Forum Lviv считают одним из крупнейших массовых мероприятий в Восточной Европе.

1995 – "Территория А"

Подростки 90-х годов вспомнят музыкальную программу "Территория А", которая стала точкой отсчета для многих украинских исполнителей, в частности для Александра Пономарева, Виктора Павлика, "Аква Виты" и других. Программа вошла в историю украинской музыки и украинского телевидения как первый украинский телевизионный хит-парад клипов. Ее неизменной ведущей была Анжелика Рудницкая, которая с 1995 года по 2000-й объявляла тогдашние хиты. Сейчас "Аерритория А" – это художественное агентство, которое занимается культурно-художественными, благотворительными и медийными проектами по всей Украине.

Наталья Могилевская в программе "Территория А" – Місяць: видео

1996 – премия "Золотая жар-птица"

Первая музыкальная премия тоже появилась в независимой Украине. Ее основала компания "Таврийские игры", а победителей определяли эксперты со всей страны. Премию проводили с 1996 по 2005 год, после чего ее возродили аж в 2018 году и проводят до сих пор. Музыкантов и певцов номинируют и награждают в категориях "певец года", "певица года", "поп-группат", "рок-группа", "хит года", "клип года", "прорыв года" и других. В свое время "хитами года" становились композиции разных пописполнителей – Русланы,"ВИА Гры", "Океана Эльзы" и других. Церемония проводится в киевском дворце искусств "Украина".

Церемония награждения премиями "Золотая жар-птица" 2020: видео

1997 – собственная Неделя моды в Украине

Всего за 6 лет с начала независимости Украины в Киеве появилась первая на территории постсоветского пространства Неделя моды. В частности она стала также первым на территории всей Центральной и Восточной Европы. Ukrainian Fashion Week, как ее называют в украинской и зарубежной прессе, стала точкой отсчета для презентации собственных дизайнеров и их коллекций. В 1997 году впервые приняли участие 13 брендов, среди которых была знаменитая дизайнер Лилия Пустовит. Именно она, Ирина Данилевская, Соня Забуга, Сергей Бызов и другие создали Украинскую неделю моды, которую даже через 20 лет считают наиболее успешной из восточноевропейских аналогов.

1998 – КаZантип

После фестиваля "Червона рута" в Украине зарождается фестивальная волна, поэтому одним из преемников стал фестиваль электронной музыки КаZантип, который ежегодно проводился на территории Крыма. До 2013 года, пока Россия не оккупировала полуостров, он считался одним из самых известных фестивалей в Восточной Европе. Символом фестиваля был "желтый чемодан", который становился бесплатным пропуском на событие. Мероприятие с невероятными декорациями на морском пляже часто вызывало оживленные обсуждения в прессе, поскольку там молодежь позволяла себе абсолютно все. Впрочем, все осталось в прошлом.

1999 – "Караоке на Майдане" и "Шанс"

Одна из самых известных телевизионных программ и ее бессменный ведущий – Игорь Кондратюк – стали неотъемлемыми частями каждого воскресенья в украинских семьях. С 1999 по 2019 год в центре Киева и в других регионах Украины обычные жители или туристы имели возможность продемонстрировать свои вокальные умения. Те, кто выигрывали путем голосования с помощью аплодисментов, получали ценные призы, а кто проигрывали – пачку яиц или же футболку с брендированием программы. Именно там в свое время выступали известные сегодня Тина Кароль, Виталий Козловский и другие исполнители.

В 2003 году Кондратюк и его команда создали "продолжение" шоу, где победители сразу после записи программы садились в автомобиль и уже с тренерами Андреем Кузьменко и Натальей Могилевской готовились к вечернему выступлению на сцене. За исполнителей в прямом эфире могли голосовать зрители, а те, кто получал больше всего баллов, попадали в финал проекта. Победители "Шанса" получали право ротации песни на радио и на съемку видеоклипа. Таким образом в программе "засветились" Quest Pistols, Надя Дорофеева, Тарас Тополя, Виктория Смеюха и другие.

Виталий Козловский в программе "Шанс": видео

2004 – победа Русланы на Евровидении

Об Украине громко услышали именно в 2004-м году. Украинская исполнительница из Львова Руслана отправилась на конкурс Евровидение в турецкий Стамбул. Там она заняла первое место среди 36 стран-участниц, получив 280 баллов. Зарубежные СМИ называли ее "принцессой-воином", а "Дикие танцы" – знал весь мир. Благодаря победе Русланы в 2005 году конкурс Евровидение впервые в истории состоялся в столице Украины. Что интересно, он был юбилейным, ведь проводился 50-й год подряд. Мероприятие проходило во "Дворце спорта", а в конкурсе приняли участие 39 стран. Победительницей конкурса тогда стала Елена Папаризу, представлявшая Грецию с песней My number one.

2010 – Одесский кинофестиваль

Через 19 лет с начала независимости в Украине на ее территории основали первый кинофестиваль. Его ежегодно проводят в Одессе летом, куда съезжаются тысячи людей из Украины и мира. Первые два года фестиваль позиционировал себя как фестиваль фильмов для зрителей с особым чувством юмора, но впоследствии на нем начали появляться ленты высокого художественного уровня. Последние 5 лет конкурсная программа фестиваля состоит из трех разделов: международное кино, национальное и конкурс европейских документальных фильмов. Главным призом фестиваля является статуэтка "Золотой Дюк". В рамках фестиваля также действует киношкола, а на красной дорожке появляются различные актеры, общественные деятели и блогеры.

2011 – первый"Книжный Арсенал"

Еще одно, не менее масштабное литературное событие, однако уже в Киеве, а не Львове, впервые состоялось в 2011 году. Ежегодно международный фестиваль "Книжный Арсенал" проводят весной и туда приезжает не одна тысяча посетителей. Как и на "Форуме издателей" во Львове, интеллектуальное событие включает в себя не только выставку-ярмарку различных книгоиздателей, но и насыщенную литературную программу встреч, автограф-сессий, конференций и прочего. Что интересно, "Книжный Арсенал" 2019 года признали лучшим литературным фестивалем в Лондоне. С 2017 года основатели решили ежегодно выбирать фокусную тему события, чтобы подстраивать под ней всю программу.

2011 – Leopolis Jazz Fest

Грандиозное музыкальное событие впервые состоялось в 2011 году во Львове. Его проводят каждый год в июне, приглашая десятки зарубежных звезд джаза. Среди "лайн-апа" также можно услышать и украинских музыкантов и исполнителей. Благодаря высокому уровню организации Leopolis Jazz Fest уже давно относят к перечню крупнейших джазовых фестивалей в Европе. А авторитетное издание The Guardian добавляло фестиваль в список лучших фестивалей. Стоит отметить, что сначала имело название Alfa Jazz Fest, но с 2018-го ее переименовали на Leopolis Jazz Fest. Как и многие другие художественные события, фестиваль проходит на трех главных сценах города Львова, но кроме этого есть немало мастер-классов, "джемов" и автограф-сессий.

2011 – премия YUNA

В украинском шоу-бизнесе в начале 2010-х появилась еще одна музыкальная премия, за которую ежегодно соревнуются наши исполнители. Первая премия, которая состоялась в 2011 году, почтила последние 20 лет музыкальной индустрии в Украине. Из 28 номинантов жюри определило 9 победителей – тогда лучшим исполнителем стал Александр Пономарев, группа – "Океан Ельзи", а певицей – Ирина Билык. Ежегодно событие происходит в Национальном Дворце искусств "Украина", а зрители могут наблюдать за ним по телевидению.

2012 – появился журнал Vogue Ukraine

Хотя "Библия моды" впервые появилась еще в 1892 году в США, в Украину глянец попал только в 2012-м. Одно из самых известных модных изданий, правда на русском языке, теперь могут покупать все модницы Украины. Соглашение с издательством журнала Condé Nast International о создании украинского глянца было подписано в 2012 году, а в начале 2013 года появился первый экземпляр. Его обложку тогда украсила супермодель украинского происхождения Дарья Вербова. За время существования глянца в Украине на обложках появлялись такие звезды, как Коко Роша, Елена Зеленская, Тина Кароль, Ольга Куриленко, Тильда Суинтон, Маргарет Квелли, Мила Йовович и другие. Редактором украинской версии Vogue является Филипп Власов.



Первый выпуск Vogue UA с Дарьей ивовой / архивное фото

2013 – концерт "Океана Эльзы" на Майдане

Конец 2013-го – начало 2014 годов стал переломным как для Украины, так и для ее культуры. В Украине произошла Революция Достоинства, которая "свергла" режим Януковича и изменила курс Украины с России на Запад – Европу. Еще до трагических расстрелов на Майдане в центре Киева дух митингующих поддерживали разные украинские исполнители – Руслана," Вопли Видоплясова"," ТИК " и другие. Одним из таких стала группа "Океан Эльзы", которые дали грандиозный концерт 14 декабря 2013 года. По разным оценкам, на нем побывали около 100 тысяч человек.

"Я не вижу , где кончаются люди", – говорил Святослав Вакарчук, когда выходил на сцену на Майдане Независимости. Концерт длился 2 часа, а лучшие хиты группы исполнил его "золотой" состав: Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка, Дмитрий Шуров и Денис Глинин. Такой концерт еще больше сплотил митингующих и поднял их дух, что особенно помогло во время дальнейших бурных событий.

Концерта "Океана Эльзы" на Майдане Независимости, 2013 год: видео

2015 – Atlas Weekend

Если такие фестивали, как "Бандерштат", "ЗахідФест" и "Файне місто" успешно проводились с участием местных исполнителей уже несколько лет, то фестиваль международного образца с топовыми исполнителями и группами появился лишь в 2015-м на территории Арт-завода "Платформа". Теперь Atlas Weekend ежегодно проходит в первой половине июля в Национальном экспоцентре Украины и собирает тысячи преданных фанатов. Как и на всех подобных фестивалях, там работают разные сцены, где выступают как украинские звезды, так и зарубежные. К примеру, в разные годы там выступали The Subways, Apocalyptica, The Prodigy, Kasabian, Джон Ньюмен, Three Days Grace, Kadebostany, Placebo и многие другие.

2015 – Руслан Багинский на карте "моды"

Молодой украинский дизайнер головных уборов и аксессуаров, несмотря на свой молодой возраст, стал узнаваемым во всем мире. А все через собственный бренд Ruslan Baginskiy, который начал свою деятельность в 2015 году. Львовский стилист решил взять за основу классические формы украинских головных уборов ХХ века и модернизировать их. Такое решение понравилось многим знаменитостям, и уже через несколько лет его шляпки и кепи носили такие звезды как Джиджи Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли, Мадонна, Тейлор Свифт, Ирина Шейк, Алиша Киз и многие другие.

Им начали интересоваться всемирно известные глянцы Harper's Bazaar, Elle, Vogue. В 2017 году Багинский дебютировал с первым показом коллекции на Ukrainian Fashion Week, а уже через 2 года со своей кутюрным коллекцией вышел во время недели высокой моды в Париже. В начале 2020-го о нем узнают в США, издание The New York Times посвятило Багинскому отдельную статью. Сегодня Руслан считается одним из самых успешных украинских дизайнеров.

2016 – победа Джамалы на Евровидении

Через 2 года после начала оккупации России и войны на востоке Украины украинская певица Джамала, которая является крымской татаркой, запела о боли своего народа на весь мир. И ее услышали – артистка одержала победу на конкурсе Евровидение в Стокгольме, Швеция, набрав 534 балла. Ее песня "1944" была посвящена депортации крымскотатарского народа, которую пережила семья Джамалы, в частности бабушка. Также песня была особенно актуальной из-за оккупации Крыма Россией. В своей песне Джа использовала английский язык, а за припев певица взяла слова крымскотатарской народной песни Ey, güzel Qırım. Следовательно, в 2017 году Джамала "привезла" конкурс во второй раз в Украину, где уже следующую победу одержал Сальвадор Собрал из Португалии. Конкурс проходил в Международном выставочном центре. Примечательно, что от участия в конкурсе тогда отказалась Россия.

Джамала на Евровидении-2016 – "1944": видео

2017 – конгресс ПЕН во Львове

Известной международной организации ПЕН в этом году исполняется аж 100 лет! А в 2017-м Украине посчастливилось принять гостей из-за границы во Львове, чтобы обращать внимание на проблемы, которые возникли после оккупации Крыма и восточных территорий, а также войны. Темой конгресса в стенах Львовского национального университета имени Ивана Франко стала "Отстаивание правды в эпоху пропаганды". Президент PEN International Дженнифер Клемент тогда отмечала, что для организации очень важно находиться в Украине и говорить о защите свободы слова, правды и литературы. Стоит отметить, что украинский ПЕН возник в 1989 году – на рубеже СССР. Первым президентом организации стал поэт Николай Винграновский. Целью ПЕН является создание комфортной среды для писателей со всего мира, а также защита свободы слова.

2017 – премия "Золота Дзиґа"

После свержения режима Януковича и смены правительства в украинском кинематографе настало время для больших изменений – на рынок начали выходить ленты украинских режиссеров. Следовательно, появился смысл создать Национальную кинопремию, где будут награждать лучших режиссеров и актеров почетными наградами. Учредителем премии стала Украинская киноакадемия, которая тоже была создана в 2017 году. К слову, представители этого объединения ежегодно определяют, какие фильмы будут подаваться на премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

С 2017 года по сегодняшний день "Золота Дзиґа" проходит в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv в Киеве, где собираются ведущие кинохудожники Украины. Во время первой церемонии награждения в 2017-м в Украину приехал польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси – лауреат Каннского фестиваля в 1980 году. По состоянию на 2021-й год, определение победителей для награждения происходит в 22-х номинациях, важнейшие из которых – "Лучший режиссер", "Лучший фильм", "Лучший актер и актриса".

2018 – рекорд песни "Плакала" KAZKA

"Поплакала і стоп! Фіалка розцвіла...", – наверное, нет такого человека в Украине, который бы не слышал строк из песни "Плакала" молодой группы KAZKA. А вы на минутку задумайтесь, что этот хит прослушали миллионы людей по всему миру, ведь по состоянию на август 2021 года его прослушали 380 миллионов раз только на видеохостинге YouTube! Этого до сих пор не удавалось добиться ни одной другой песне на украинском языке. Когда хит группы KAZKA вышел в мае 2018 года, никто не рассчитывал на такой успех, впрочем, песня возглавила музыкальные рейтинги в десятке стран, а клип попал в список 100 лучших клипов на YouTube. Песня "Плакала" также отметилась в рейтинге самых популярных треков Украины по версии Apple Music и попала во всемирный список 10 лучших песен платформы Shazam, заняв 9-е место.

2018 – "ДахаБраха" в рекламе Бекхэма

В это трудно поверить, но да: песня украинской этногруппы промелькнула в клипе всемирно известного футболиста Дэвида Бекхэма. Британец решил использовать песню "ДахаБраха" под названием Sho Z-Pod Duba в рекламе собственного бренда House 99. Это было довольно необычно, учитывая то, что бренд Бекхэма специализируется на продуктах для мужчин, которые включают средства и инструменты по уходу за кожей и волосами. Впрочем, это принесло группе еще большую славу и узнаваемость, учитывая их насыщенную гастрольную программу за рубежом.

Отметим, что коллектив был создан еще в начале 2000-х годов в театре "дах", инициатором которого был Владислав Троицкий. Нина Гаранецкая, Ирина Коваленко, Елена Цыбульская, а также Марко Галаневич – стали неизменными участниками группы. Они исполняют композиции на украинском, крымскотатарском, английском, немецком, русском языках. Кто еще не слышал их репертуара – настоятельно рекомендуем послушать.

Песня Sho Z-Pod Duba в рекламе Дэвида Бекхэма: видео

2019 – новое лицо украинского рэпа – Alyona Alyona

В 2018 году украинские меломаны узнали о преценденте в истории украинской музыки – Алена Савроненко (настоящее имя артистки) выпустила первый видеоклип "Рыбки", автором которого стала сама. Видео вызвало "взрыв" в соцсетях, и после этого про Alyona Alyona узнали во всей Украине. На волне популярности она выпустила еще несколько успешных хитов, а в 2019 году о ней узнали крупнейшие мировые СМИ.

Американское издание Vogue назвало ее самой неожиданной звездой рэпа;

The New York Times отнесло артистку в список из 15 молодых артистов европейской сцены, на которых стоит обратить внимание, сравнив ее с американкой Азалией Бэнкс;

Alyona Alyona вошла в ежегодный список издания Forbes "30 до 30", где публикуют самых перспективных европейцев до 30 лет;

Реппершу также номинировали на европейскую музыкальную премию Music Moves Europe Talent Awards 2021, где кроме нее попали еще 14 исполнителей из других стран, и получила приз симпатий от слушателей.

2019 – сериал "Чернобыль" от HBO

Одна из самых известных в мире телевизионных компаний HBO, которая стала автором сериала "Игра престолов", заинтересовалась трагической историей Чернобыльской аварии в 1986 году. Поэтому вместе с британской компанией Sky Atlantic создала пятисерийный минисериал о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Сценаристом стал Крейг Мезин, а режиссер – Юган Рэнк. Немалая доля информации для сюжета была взята из воспоминаний жителей Припяти, которые рассказывались в книге Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва". Съемки проходили в Литве и Украине.

Лента получила безумное одобрение от кинокритиков, зрителей и историков, которые "похвалили" съемочную команду за правдивое изображение тогдашних событий. Сериал "Чернобыль" получил два "Золотых глобуса" в номинациях "Лучший минисериал или телефильм" и "Лучшая мужская роль второго плана сериала, минисериала или телефильма" (Стеллан Скашгорд).

Сериал "Чернобыль" от HBO: Видео трейлера

2019 – Косовская керамика попала в ЮНЕСКО

Пока Украина ожидает занесения национального блюда "борщ" в список ЮНЕСКО, в 2019 году состоялась еще одна "победа" – на заседании ЮНЕСКО в Колумбии косовскую керамику внесли в список мирового нематериального наследия. Гуцульская керамика зародилась еще в XVIII веке в городе Косово на Прикарпатье. Ее особенность заключается в технике изготовления, которую называют "ритування" или "гравіювання". На ней часто можно увидеть мотивы из жизни гуцулов в Карпатах – выпас овец, свадьбы, игру на цимбалах и трембите. Наиболее характерными цветами для косовской керамики являются зеленый, желтый, коричневый и белый.

2020 – Netflix "украинизировался"

Не менее важным шагом для популяризации украинского языка в мире кинематографа стало соглашение стримингового сервиса Netflix с двумя студиями дубляжа в Украине. Ими стали Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн", получив наивысший партнерский статус Gold. Первым полнометражным фильмом с украинской озвучкой и субтитрами стал боевик Outside the Wire ("Вне провода"), премьера которого состоялась 15 января 2021 года. В нем рассказываются о событиях в Украине между пророссийскими боевиками и местным сопротивлением. Стоит добавить, что украинские субтитры к определенным сериалам или фильмам Netflix зрители могли видеть еще с 2016 года.

"Вне провода" – оригинальный трейлер фильма Netflix

2020 – украинка получила Оскар

На всемирно известной кинопремии Оскар впервые за историю независимой Украины заветную статуэтку получила украинская продюсер Елена Андрейчева. Произошло это 10 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе во время награждения за "Лучший документальный короткометражный фильм – "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)". Этот фильм также получил награду на премии BAFTA-2020 в Великобритании.

Елена Андрейчева родилась в Киеве, но с 11-летнего возраста живет в Лондоне. Там она работает над развитием британского телевидения и создает остросюжетные ленты на темы лишения свободы, торговли людьми и иммиграции. Она работала над созданием фильмов для ВВС, National Geographic, Discovery и других ведущих мировых телеканалов и продакшн-студий.

2020 – начало аудиогидов на украинском языке

Не менее важное событие в культурной среде состоялась в 2020 году, когда первая леди Украины Елена Зеленская инициировала проект по созданию аудиогидов в крупнейших музеях мира. Первый аудиогид появился в июне 2020 года в венской галерее Альбертина, второй – в сентябре того же года в венском Музее истории искусств, третий – в Венском доме искусств в Австрии (Музей Гундертвассера). Сейчас украинский язык можно услышать во время "аудиоэкскурсий" в 27 музеях по всему миру: Версале (Париж, Франция), в Колизее (Рим, Италия), Лондонском Тауэре (Лондон, Великобритания), музее Сергея Параджанова (Ереван, Армения) и в других.

2021 – прорыв Go_A на Евровидении

Об украинской этнофольк-группе Go_A не слышал разве что ленивый, особенно после успеха коллектива на Евровидении в Нидерландах. В 2020 году музыканты должны были представить Украину на конкурсе, но на пути стала пандемия коронавируса. Поэтому их "победную" на Нацотборе песню Solovey пришлось изменить на не менее успешную SHUM. В мае 2021 года группа Go_A отправился на конкурс и вызвала там настоящий фурор – они заняли 5 место на конкурсе, но по зрительским голосованиям заняли второе место после итальянской группы Måneskin.

Впрочем, по приезду коллектива домой о Go_A начали узнавать только больше!

Go_A вошел в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам на YouTube;

Всего за месяц песня SHUM покорила мировые чарты Spotify и iTunes и заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций;

Группа вошла в престижный список Billboard 200 и заняла 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг за всю историю;

Песня Go_A также покорила чарты Spotify в разных странах: в Италии, Австралии, Литве, Нидерландах, Бельгии, Израиле, Исландии и Дании.

Go_A – SHUM в финале Евровидения-2021: видео

2021 – украинский дирижер на фестивале Байротском

Еще одним культурным достижением отметилась украинка Оксана Линев, которая открыла Байротский фестиваль в Германии. Впервые за 145 лет украинка имела возможность дирижировать на одном из самых престижных фестивалей Европы. Женщина приняла участие в постановке оперы "Летучий голландец". В прошлом году украинка удостоилась звания "Лучшего дирижера 2020" в Германии. Стоит добавить, что Оксана Линей также в свое время стала первой женщиной на посту главного дирижера Оперы и филармонического оркестра в городе Грац, а также является основательницей и художественным руководителем фестиваля LvivMozArt.

2021 – Клопотенко меняет гастрономию

Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт в этом году вошел в международный рейтинг 50 Next-это список от организаторов рейтинга The World's 50 Best Restaurants, в который включают новаторов в сфере гастрономии до 35 лет. Евгений Клопотенко стал первым представителем от Украины за всю историю, которые попадали в рейтинге. Его отметили за "улучшение гастрономической культуры в Украине и популяризацию украинской кухни в мире".

Победитель проекта "МастерШеф" действительно является очень влиятельным и прогрессивным деятелем не только в сфере гастрономии. Несколько лет назад он полностью перешел на украинский язык общения, часто поднимает в социальных сетях острые темы политики, языка, культуры и не стесняется собственной искренности и непосредственности. Он также стал одним из представителей реформы питания в школах вместе с Еленой Зеленской – уже с 1 сентября 2021 года ученики смогут питаться по образцу меню Клопотенко.