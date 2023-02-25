8 марта или 25 февраля: Добрынин объяснил, когда стоит праздновать День женщин
Источник:Никита Добрынин
В Украине могут начать праздновать День женщин 25 февраля вместо 8 марта. Недавно нардепы предложили изменить эту дату, однако окончательно такой закон еще не был принят. Известный холостяк и телеведущий Никита Добрынин отреагировал на эту идею.
Почему День женщин могут перенести
В Украине может быть отменено празднование Международного женского дня 8 марта. Депутаты подали соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную Раду, передает 24 Канал.
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В качестве альтернативы в Раде предлагают отмечать День украинской женщины 25 февраля. Кроме того, было еще два варианта изменения даты:
- на День матери – в первое воскресенье мая,
- или же сделать праздничным День Тараса Шевченко – 9 марта.
Пока этот закон хотят принять "на будущее", ведь во время войны государственные праздники все равно отменены.
Никита Добрынин отреагировал на эту идею
В Инстаграмме звездный ведущий и от недавно холостяк Никита Добрынин написал, что лучше праздновать День женщин 25 февраля вместо 8 марта. "Дело в том, что 25 февраля – это день рождения Леси Украинки. Это именно та женщина, которая олицетворяет всю украинскую женственность, по-настоящему", – заявил он.
Шоумен предполагает, что многим женщинам будет необычно переносить 8 марта, потому что ассоциация осталась и запечатлелась в сознании.
Следует прежде всего понять, почему это предлагается. Начинается все с того, что именно советские оккупационные власти ввели 8 марта как День женщин. Сейчас мы на всех уровнях отделяемся от отвратительной империи, которая всегда не давала нам жить свободно и независимо, потому что у нас есть свои герои, в данном случае героиня,
– написал Добрынин.
Он добавил, что украинская женщина — это о несокрушимости, любви, тепле, заботе и красоте, российская — "нарожают еще".
Ведущий считает, что первое время нашим женщинам будет несколько тяжело перейти на другую дату, так же как и с Рождеством. "Думаю, что труднее это именно для растущих в Советском союзе женщин, так как пропаганда охватывала их до глубины", – добавил он.
Как реагируют украинцы
В комментариях к сообщению Никиты Добрынина украинцы высказали свои мнения по поводу переноса Дня женщин. Интересно, что мнения пользователей разделились, и огромное большинство критикуют такое решение.
Что говорят пользователи о переносе Дня женщин:
- "Согласна перенести дату, но мне больше нравится праздновать весной. Тем более 24 февраля теперь будет с нами навсегда. Как на счет 1 марта?"
- "Женщину всегда сравнивали с весной, цветами, а здесь 25 февраля, на следующий день после 24 - дня начала нападения россиян. Не считаю это правильным".
- "25 февраля, как еще один праздник для женщин – это ок! Женщины готовы принять любую дату, и Слава Богу, украинская земля родила кучу прекрасных женщин – Лину Костенко, Соломию Крушельницкую, Марию Заньковецкую и остальное. Но почему не оставить 8 марта ? Это историческая дата, которая берет свои корни в Нью-Йорке!"
- "8 марта – Международный женский день и отмечается во многих странах мира. Женщины боролись за свои права учиться, голосовать, работать и получать достойную оплату. При чем здесь день рождения Леси Украинки?"
- "Не считаю нужным переносить дату празднования. Сейчас в стране есть насущные потребности и проблемы, которые нуждаются в решении. Это вообще праздник, который отмечается в память о борьбе женщин за права, их достижения. Уважаю Лесю Украинку, как человека, как поэтесса, но не вижу смысла в том, чтобы 8 марта было перенесено на 25 февраля.
- "И пусть кому хочется, тот и празднует 25 февраля. А кому комфортно и привычно 8 марта, пусть будет так! И думаю, что Леся Украинка здесь не особо повлияет на решение!"
- "То, что "совок" (Советский Союз – 24 Канал) исказил этот день – это один вопрос, а то, что наша власть хочет сделать 25 февраля днем украинской женственности – это то же самое, что сделал "совок" с 8 марта. Зачем это делать ?!".