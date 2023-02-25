8 марта или 25 февраля: Добрынин объяснил, когда стоит праздновать День женщин

В Украине могут начать праздновать День женщин 25 февраля вместо 8 марта. Недавно нардепы предложили изменить эту дату, однако окончательно такой закон еще не был принят. Известный холостяк и телеведущий Никита Добрынин отреагировал на эту идею.

Почему День женщин могут перенести

В Украине может быть отменено празднование Международного женского дня 8 марта. Депутаты подали соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную Раду, передает 24 Канал.

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В качестве альтернативы в Раде предлагают отмечать День украинской женщины 25 февраля. Кроме того, было еще два варианта изменения даты:

на День матери – в первое воскресенье мая,

или же сделать праздничным День Тараса Шевченко – 9 марта.

Пока этот закон хотят принять "на будущее", ведь во время войны государственные праздники все равно отменены.

Никита Добрынин отреагировал на эту идею

В Инстаграмме звездный ведущий и от недавно холостяк Никита Добрынин написал, что лучше праздновать День женщин 25 февраля вместо 8 марта. "Дело в том, что 25 февраля – это день рождения Леси Украинки. Это именно та женщина, которая олицетворяет всю украинскую женственность, по-настоящему", – заявил он.

Шоумен предполагает, что многим женщинам будет необычно переносить 8 марта, потому что ассоциация осталась и запечатлелась в сознании.

Следует прежде всего понять, почему это предлагается. Начинается все с того, что именно советские оккупационные власти ввели 8 марта как День женщин. Сейчас мы на всех уровнях отделяемся от отвратительной империи, которая всегда не давала нам жить свободно и независимо, потому что у нас есть свои герои, в данном случае героиня,

– написал Добрынин.

Он добавил, что украинская женщина — это о несокрушимости, любви, тепле, заботе и красоте, российская — "нарожают еще".

Ведущий считает, что первое время нашим женщинам будет несколько тяжело перейти на другую дату, так же как и с Рождеством. "Думаю, что труднее это именно для растущих в Советском союзе женщин, так как пропаганда охватывала их до глубины", – добавил он.

Как реагируют украинцы

В комментариях к сообщению Никиты Добрынина украинцы высказали свои мнения по поводу переноса Дня женщин. Интересно, что мнения пользователей разделились, и огромное большинство критикуют такое решение.

Что говорят пользователи о переносе Дня женщин: